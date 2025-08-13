Naufragio Lampedusa, Fontana: colpire le reti dei trafficanti

Roma, 13 ago. (askanews) – “Esprimo il mio profondo cordoglio per le vite spezzate nel naufragio al largo di Lampedusa. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari”. Lo dichiara in una nota il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
“Queste tragedie – sottolinea – richiamano con forza il dramma delle migrazioni forzate e il business criminale che sfrutta la disperazione delle persone”.
“Occorre -conclude Fontana – rafforzare sempre più, in un quadro internazionale, l’impegno per creare condizioni di sicurezza e prospettive di futuro nei Paesi di origine e per colpire duramente le reti dei trafficanti”.