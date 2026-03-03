Nausicaa Orlandi confermata alla guida della Federazione Chimici e Fisici. Di Serio vicepresidente

Le elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per il quadriennio 2026-2030 si sono svolte a Roma, insieme alle votazioni per il Collegio dei revisori. E l’esito consolida la presenza campana ai vertici nazionali.

L’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania esprime soddisfazione per una consultazione che ha confermato alla presidenza del Comitato centrale Nausicaa Orlandi, nel segno della continuità rispetto al lavoro svolto negli ultimi anni.

Ma il dato politico più rilevante per il territorio riguarda l’elezione di Martino Di Serio, attuale vicepresidente dell’Ordine campano, alla carica di vicepresidente della Federazione: per lui si tratta del secondo mandato consecutivo. Rossella Fasulo, presidente dell’Ordine regionale, è stata invece confermata alla guida della Commissione Pari Opportunità della Federazione.

Campania più forte nei processi decisionali

Il risultato rafforza il peso della Campania nei processi decisionali nazionali e consolida il ruolo dell’Ordine regionale come interlocutore autorevole nel panorama professionale italiano.

La vicepresidenza affidata a Di Serio punta a sostenere una visione moderna e inclusiva della professione, con attenzione alla qualità delle prestazioni e alla responsabilità sociale a tutela dei diritti dei professionisti.

Strategico anche il ruolo della Commissione Pari Opportunità, dove gli elettori hanno riconosciuto il lavoro svolto da Fasulo sul fronte della tutela dei diritti, della promozione dell’equità di genere, del contrasto alle discriminazioni e della valorizzazione delle competenze in chiave inclusiva.

Le priorità del nuovo mandato

La Federazione nazionale rappresenta l’organo di coordinamento e indirizzo degli Ordini territoriali. Ha un ruolo centrale nella tutela della professione, nella definizione degli standard etici e formativi, nel dialogo con le istituzioni e nella promozione del contributo di chimici e fisici allo sviluppo scientifico, sanitario, ambientale e industriale del Paese. In questo quadro, la presenza qualificata dell’Ordine campano negli organi centrali rafforza la capacità di incidere sulle politiche professionali e sulle scelte strategiche a livello nazionale.

“La mia elezione si inserisce in continuità con il mandato precedente, che ho condiviso con la presidente Nausicaa Orlandi, anch’ella riconfermata nel suo ruolo – ha dichiarato Martino Di Serio. La rinnovata fiducia rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, frutto di un impegno corale e di una collaborazione costante all’interno della Federazione. Molti obiettivi hanno prodotto risultati significativi, ma in alcuni casi si tratta di traguardi intermedi. Il prossimo quadriennio dovrà essere dedicato al consolidamento e al completamento dei dossier ancora aperti”.

Tra le priorità indicate dal vicepresidente figurano la definizione chiara e condivisa delle competenze professionali di chimici e fisici, l’adozione dei decreti attuativi per le lauree abilitanti e l’avvio delle scuole di specializzazione, considerate un passaggio decisivo per il rafforzamento e la valorizzazione delle professioni.

“Assumere la guida della Commissione Pari Opportunità significa proseguire e ampliare un percorso già avviato”, ha aggiunto Rossella Fasulo. “Lavoreremo per promuovere condizioni sempre più eque, inclusive e rispettose delle differenze, affinché ogni professionista possa esprimere pienamente il proprio valore. L’Ordine della Campania conferma la propria vocazione a essere protagonista attivo nelle dinamiche nazionali, con uno sguardo attento ai diritti, alla qualità della professione e alle sfide future del sistema ordinistico”.

Un impegno che si traduce anche nella promozione e diffusione delle discipline STEM, considerate ambito strategico per il progresso e per la parità di genere, in linea con l’obiettivo 5 dell’Agenda Onu 2030.