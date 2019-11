Nautica, 288 aziende italiane al Metsrade di Amsterdam

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Si è chiuso il Metstrade (Marine Equipment Trade Show) di Amsterdam, il salone internazionale dedicato agli operatori del settore della componentistica e degli accessori per la nautica da diporto. Tre i giorni di lavoro, incontri e convegni per i 1.670 espositori, provenienti da 53 nazioni. Le aziende italiane che hanno partecipato all’evento sono 288 pari al 19% del totale.

La partecipazione delle aziende italiane della nautica da diporto si configura come progetto di partenariato pubblico-privato del Made in Italy gestito da Ice Agenzia e Ucina Confindustria Nautica e prevede un valore di investimento pari a oltre 8 milioni di euro, che comprende l’acquisto degli stand preallestiti, trasporto materiali e prodotti in esposizione, personale oltre ad un importante piano di comunicazione e di promozione sostenuto direttamente da Ice Agenzia e Ucina Confindustria Nautica sull’evento, a supporto e a vantaggio di tutte le aziende italiane che partecipano al Metstrade.

Ucina Confindustria Nautica e Ice Agenzia erano presenti al Metstrade con una collettiva di 72 aziende italiane, e con due stand di rappresentanza, uno nel padiglione 5 (padiglione Italia) e uno nell’area Superyacht, nei quali si è svolta un’importante attività di promozione, networking e di business matching, a sostegno del Made in Italy, con la partecipazione e il supporto dell’Ufficio Studi di Ucina Confindustria Nautica, di esperti del settore e di rappresentanti istituzionali dell’ambasciata italiana nei Paesi Bassi.

“Il comparto degli accessori e della componentistica dell’industria italiana della nautica – commenta Saverio Cecchi, Presidente di Ucina Confindustria Nautica – riveste un ruolo fondamentale sul mercato mondiale ed è caratterizzato da un elevato livello qualitativo e tecnologico, molto apprezzato a livello globale. Tutta l’eccellenza del Made in Italy del settore è in esposizione ad Amsterdam e noi come Ucina Confindustria Nautica qui al Metstrade l’abbiamo sostenuta e promossa insieme ad Ice Agenzia. Esprimiamo, inoltre, soddisfazione per i positivi riscontri dell’iniziativa di Ucina Confindustria Nautica a tutela della produzione italiana, la Certificazione 100% Made in Italy che attesta e garantisce l’origine e la qualità dei prodotti, nata dalla convenzione con l’Istituto per la tutela dei produttori italiani”, conclude.