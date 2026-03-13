Nautica, a Castellammare di Stabia tutto pronto per il Napoli Boat Show

Prima edizione del salone nautico del Golfo di Napoli: dal 18 al 22 marzo 2026 al Marina di Stabia, con prove in mare su prenotazione e brand di riferimento del settore.

Si è svolta questa mattina presso la Reggia di Quisisana, la dimora storica di Castellammare di Stabia che dal XIII secolo custodisce la memoria dei sovrani angioini e borbonici e che oggi ospita il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi, la conferenza stampa di presentazione del Napoli Boat Show, il nuovo salone nautico in programma dal 18 al 22 marzo 2026 al Marina di Stabia.

La scelta della sede non è casuale: la Reggia, che si erge sul costone del Monte Faito con vista sul Golfo di Napoli, incarna la stessa vocazione al bello e alla qualità che gli organizzatori intendono imprimere all’evento.

Il Napoli Boat Show si inserisce in questo contesto come il primo “Boutique Boat Show” baricentrico del Mediterraneo, con un format che inverte la logica espositiva tradizionale. Ogni imbarcazione esposta è ormeggiata in acqua e pronta a navigare: le prove in mare, effettuabili su prenotazione diretta con l’espositore, non sono un’eccezione, ma parte integrante del programma. Il Golfo, con la Costiera Amalfitana e la penisola sorrentina sullo sfondo, Capri e Ischia raggiungibili a poca distanza, offre uno scenario difficilmente replicabile per chi vuole toccare con mano le prestazioni di un’imbarcazione.

Tra i brand presenti Riva, Rizzardi e Azimut Yachts – le cui imbarcazioni da 27 metri saranno le ammiraglie del salone – poi Cayman, Cranchi, Saxdor, Airon Marine, G Tender, P Yachts, Nautica Salpa, Prestige, Nautica Esposito, FIM, Menorquin, De Antonio, Sacs, Pirelli, Mig tra le barche a motore e Lagoon e Jeanneau tra le barche a vela, con molti altri in arrivo.

All’incontro con i giornalisti erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza, l’ideatore e presidente dell’evento Fabio Piantedosi e il Comandante della Capitaneria di Porto di Stabia Andrea Pellegrino, il Consigliere Metropolitano del Comune di Napoli Giuseppe Gargiulo, l’AD del Marina di Stabia Salvatore La Mura.

Fabio Piantedosi, ideatore e presidente del Napoli Boat Show:

“Il Napoli Boat Show nasce con l’obiettivo di valorizzare la produzione nautica italiana, settore in cui la Campania esprime alcune tra le sue eccellenze più significative. L’evento è stato concepito come una piattaforma espositiva funzionale ed efficiente, capace di facilitare la visita a bordo e le prove in mare, offrendo agli operatori e al pubblico un’esperienza concreta e qualificata.

La scelta del Marina di Stabia rappresenta un elemento strategico: una location di riferimento nell’area, in grado di coniugare infrastrutture moderne e qualità dell’accoglienza. Particolare attenzione è stata dedicata all’integrazione dell’evento con il territorio di Castellammare di Stabia, coinvolgendone le realtà economiche, produttive e istituzionali.

Il Napoli Boat Show intende inoltre proporsi come promotore attivo delle ricchezze archeologiche, naturalistiche e culturali del territorio, contribuendo alla valorizzazione di un patrimonio che rappresenta un asset strategico per lo sviluppo locale.

Consapevoli delle sfide legate a una prima edizione, abbiamo scelto un’impostazione volutamente misurata, privilegiando qualità, sicurezza e solidità organizzativa, con l’obiettivo di costruire fin da subito basi concrete per una crescita strutturata nelle prossime edizioni.”

Andrea Pellegrino, comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia:

“Mi rallegra sapere che lo splendido scenario stabiese sia stato scelto per questo importante evento a favore della nautica.

La realtà stabiese è da sempre vicina alla portualità, alla cantieristica navale e ai crescenti usi del mare.

Le professionalità coinvolte, le locali maestranze e gli operatori portuali sono una reale conferma che Castellammare di Stabia ha l’indubbia capacità di esprimere alte professionalità e, quindi, di farsi trovare pronta alle sfide di porti sempre più performanti.

Senza dimenticare le sue origini e, quindi, di essere uno storico interlocutore per l’utenza, la Capitaneria di porto Guardia Costiera di Castellammare di Stabia opera nell’ambito delle proprie attribuzioni di legge per assicurare una razionale fruizione delle risorse, la sicurezza della navigazione e dei trasporti insieme alla tutela del habitat marino e delle risorse ittiche.

A ciò si aggiunge una pratica azione di divulgazione e di sensibilizzazione della conoscenza e rispetto del mare.

In tal senso si collocano i molteplici progetti sostenuti dal Comune di Castellammare di Stabia che ci vede in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ad oggi sono stati coinvolti oltre 5000 studenti.

Anche la 2° edizione della Traversata delle Sirene, sempre col Comune di Castellammare di Stabia e con la locale sezione della Lega Navale, mira a diffondere la cultura del mare e permettere la conoscenza di questa costa dall’incantevole bellezza.”

Salvatore La Mura, a.d del Marina di Stabia:

“Il Napoli Boat Show è un evento di respiro internazionale che porta l’attenzione del mondo della nautica su un territorio che ha molto da offrire. Castellammare di Stabia, con il suo golfo, il suo patrimonio storico e la sua tradizione marinara, non ha nulla da invidiare alle più celebrate destinazioni del Mediterraneo. Iniziative come questa contribuiscono a valorizzarla nel modo che merita.”

Architetto Giuseppe Gargiulo, consigliere delegato della Città Metropolitana di Napoli, in rappresentanza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi:

“È per me un grande piacere partecipare alla conferenza stampa di presentazione del Napoli Boat Show 2026, in qualità di Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Napoli, in rappresentanza del Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi.

Dal 18 al 22 marzo 2026, il Porto Turistico di Marina di Stabia ospiterà un evento che porterà nel nostro territorio il meglio della nautica nazionale e internazionale. Ma il valore di questa manifestazione va oltre l’esposizione di yacht, barche a motore e imbarcazioni a vela in uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo.

Il Napoli Boat Show rappresenta soprattutto un potente volano economico per il territorio. Al centro ci sono gli imprenditori, gli artigiani, i maestri d’ascia, i tecnici e le maestranze che ogni giorno, con esperienza, professionalità e passione, contribuiscono a creare lavoro, innovazione e sviluppo per la nostra area metropolitana.

Proprio Castellammare di Stabia custodisce una tradizione cantieristica navale centenaria, un patrimonio di competenze che affonda le radici nella storia industriale del Mezzogiorno e che oggi è riuscito e continua a riuscire a elevarsi attraverso produzioni di eccellenza, riconosciute sui mercati nazionali e internazionali. Questa capacità di coniugare tradizione e innovazione è la vera forza del nostro territorio.

Particolarmente significativa è anche l’attenzione alla transizione ecologica e alla sostenibilità, con soluzioni elettriche e ibride, nuovi materiali e startup innovative che dimostrano come la nautica possa evolversi in chiave moderna e responsabile, senza perdere la propria identità produttiva.

Come Città Metropolitana crediamo fermamente che investire sull’economia del mare significhi sostenere una filiera strategica che genera occupazione qualificata, valorizza il saper fare locale e rafforza il ruolo di Napoli e della sua area metropolitana come hub mediterraneo della nautica.

Il Napoli Boat Show è dunque non solo una vetrina internazionale, ma il riconoscimento concreto del lavoro quotidiano di chi, con competenza e visione, continua a costruire futuro sulle nostre coste.”

Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia:

“Il Napoli Boat Show rappresenta per Castellammare di Stabia una ulteriore opportunità di valorizzazione della nostra identità marinara e produttiva. Castellammare è una città che ha scritto pagine fondamentali della storia navale italiana: nei nostri cantieri è stata varata l’Amerigo Vespucci, simbolo nel mondo dell’eccellenza e della tradizione marinara del nostro Paese.

Ospitare la prima edizione di questo salone nautico a Marina di Stabia significa rafforzare il ruolo strategico della nostra città nel panorama della nautica nazionale e internazionale. È anche un segnale concreto di fiducia verso il nostro tessuto economico, le nostre maestranze e le tante realtà imprenditoriali che operano con competenza e passione nel settore del mare.

Come Amministrazione comunale sosteniamo questa iniziativa perché crediamo che investire sull’economia del mare significhi creare sviluppo, occupazione qualificata e nuove opportunità per i giovani.

Il Napoli Boat Show sarà inoltre una vetrina importante per promuovere le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche di Castellammare di Stabia, contribuendo a rafforzare la nostra vocazione turistica.”

La location: il Marina di Stabia

L’evento si svolge al Marina di Stabia, una delle strutture nautiche più imponenti d’Europa, progettata dallo studio Massimiliano Fuksas. L’accoglienza segue gli standard dell’hotellerie di alto livello: lo Yacht Club, le lounge e le aree riservate sono pensate per favorire incontri tra cantieri, dealer e armatori, presentazioni di prodotto e momenti di networking.

Un territorio che parla da solo Castellammare di Stabia si trova al crocevia di alcune delle mete più visitate del Mediterraneo. Dal tour delle Ville Archeologiche agli scavi di Pompei ed Ercolano nelle immediate vicinanze; lungo la costa si apre la Costiera Amalfitana, con Sorrento a portata di mano. Dal marina, le isole di Capri e Ischia sono raggiungibili in pochi minuti di navigazione: due destinazioni che, nel contesto di un salone nautico con prove in mare, diventano scenari naturali per testare le imbarcazioni in condizioni reali, tra fondali trasparenti, faraglioni e approdi di rara bellezza. La vicinanza all’aeroporto internazionale di Napoli completa un quadro logistico favorevole anche per espositori e visitatori provenienti dall’estero.

Appuntamento al Marina di Stabia

Il Napoli Boat Show apre al pubblico il 18 marzo 2026 e prosegue fino al 22 marzo (ore 10:00 – 18:30). L’ingresso è a pagamento, in coerenza con la scelta degli organizzatori di privilegiare un pubblico altamente profilato, composto da persone realmente interessate al settore nautico.

Gli appassionati di nautica sono invitati a essere presenti al Marina di Stabia per seguire da vicino questa prima edizione: cinque giorni di fiera in cui l’offerta espositiva si unisce all’esperienza del mare e alla ricchezza di un territorio senza eguali.