Nautica, a Porto Rotondo l’edizione 2025 della Fiera di Sardegna

Dal 30 aprile al 4 maggio 2025 Marina di Porto Rotondo ospita la quarta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, uno degli appuntamenti più attesi nel calendario primaverile degli eventi nautici che si distingue per la presenza di marchi di prestigio internazionale accanto alle eccellenze della cantieristica locale. L’evento è organizzato dal Cipnes Gallura con il supporto di Confindustria Nautica e della Regione Sardegna e ha un format ormai consolidato e si poggia su tre pilastri fondamentali: promuovere l’industria nautica della regione, dando un’occasione di visibilità alle aziende del territorio in un contesto capace di attrarre pubblico nazionale e internazionale; comunicare l’attrattività turistica della Sardegna e organizzare talk tematici con professionisti, aziende e rappresentanti istituzionali su temi di interesse generale e specifico nell’ambito della nautica da diporto e del turismo. A questa quarta edizione parteciperanno ben 160 espositori con oltre 200 imbarcazioni. Fitto il programma degli appuntamenti. Tra questi sono previsti ben 9 talk tematici, che spazieranno dagli argomenti economico-finanziari del comparto fino alla formazione, passando per l’analisi dei dati di presenza turistico nautica e le tecnologie green. L’ingresso alla Fiera Nautica di Sardegna 2025 è gratuito e non è richiesta la registrazione.