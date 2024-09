Nautica, FIM presenta nuova flagship 500 Regina al Salone di Genova

Un’icona di stile della nautica made in Italy

Genova, 19 set. (askanews) – FIM, Fabbrica italiana Motoscafi, tra le realtà cantieristiche navali italiane più dinamiche e in espansione degli ultimi anni, presenta al 64° Salone Nautico di Genova la nuova flagship 500 Regina, icona di stile della nautica Made in Italy. FIM 500 Regina rappresenta l’evoluzione della gamma di open walk-around del cantiere. Con linee raffinate e amplificate, soluzioni all’avanguardia in tema di prestazioni e sostenibilità, il nuovo modello arricchisce la serie Regina di un nuovo ed eccellente connubio tra sportività ed eleganza.Frutto di una meticolosa progettazione, sinergie e uno studio approfondito di ingegnerizzazione dell’impiantistica, FIM 500 Regina è il risultato di una manodopera qualificata e forniture di alto livello. Sia il layout esterno, realizzato da FIM in collaborazione con Designa aLOT, sia quello interno sono stati ideati per la ricerca del miglior comfort, versatilità e della più ampia vivibilità in ogni situazione, a conferma della centralità dell’attenzione per l’armatore che contraddistingue da sempre le barche FIM.Il tratto distintivo del 500 Regina è di sicuro l’Hard Top, integrato al parabrezza e impreziosito da vetrate fisse laterali, per una navigazione asciutta e confortevole. Realizzato interamente in carbonio ad infusione, si caratterizza per la sua leggerezza strutturale e sottolinea il costante impegno del cantiere nell’ambito dell’ecosostenibilità che, tra le diverse soluzioni, prevede anche la possibilità di installare pannelli fotovoltaici e l’utilizzo di materiali a lunga vita e tessuti riciclati.”È un’imbarcazione – spiega Corrado Piccinelli, fondatore di Fabbrica Italiana Motoscafi – molto attenta alla sostenibilità. Iniziamo a parlare dell’argomento del carbonio che in questa imbarcazione è stato utilizzato sia come carbonio ad infusione per le parti più pesanti, sia come carbonio riciclato di derivazione aeronautica. Quindi questo permette di avere un’imbarcazione molto più leggera e di conseguenza con meno carburante avere più autonomia e inquinare di meno. Successivamente abbiamo introdotto dei tessuti, anche quelli con dei cicli di lavorazione ecologica, quindi con poco impatto ambientale e, oltre a quello, con uno studio tecnico nostro interno abbiamo sviluppato un’illuminazione a Led dimmerabile migliorativo”.FIM, che in questi anni si è distinto per i suoi prodotti innovativi nel segmento delle imbarcazioni sportive dai 30 ai 50 piedi, è pronto ad affermarsi sempre più come il cantiere che riesce a coniugare al meglio ispirazioni e know-how provenienti da diversi mondi. In quest’ottica rientra un un accordo appena sottoscritto con Designworks, innovativo studio di BMW Group che sviluppa progetti per i marchi del Gruppo automobilistico e per un’ampia varietà di clienti nell’area della mobilità e non solo. La collaborazione sarà finalizzata allo sviluppo dell’interior design e della driving experience di un nuovo yacht i cui particolari saranno svelati nei prossimi mesi.