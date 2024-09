Nautica, in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice del diporto

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto. Atteso da quattro anni e mezzo, consente di rendere operative le riforme legislative del Codice di settore, a cominciare da una serie di importanti semplificazioni. Lo rende noto Confindustria Nautica. “Si è trattato di un percorso non facile, che ha richiesto la firma concertata di ben 14 ministri e ha visto in prima fila l’Associaizone nazionale di categoria dell’industria e della filiera nautica per ottenere le semplificazioni per imprese e utenti”, dichiara Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica. “Le novità riguardano tanto la piccola nautica quanto i superyacht, intervenendo su iscrizione, ormeggi, dotazioni di sicurezza e introduce l’attesissimo patentino nautico che consente l’avvicinamento al mare per i sedicenni”, aggiunge Roberto Neglia, responsabile Rapporti istituzionali di Confindustria Nautica e capo delegazione al tavolo tecnico con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).