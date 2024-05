Nautica, in Italia nasce il primo servizio di noleggio per barche elettriche

Al via la partnership tra Gardasolar (che sviluppa barche elettriche e motori per la navigazione turistica), Eboats&Go (azienda specializzata nella realizzazione di scafi) ed E-ssence (azienda tech) per promuovere la navigazione elettrica: nasce una sorta di Airbnb della nautica green, gestibile via App con cui è possibile prenotare una barca elettrica per gite in mare, al lago o su fiumi, con servizi aggiuntivi come lo skipper virtuale, in una serie di noleggi in Italia. Il progetto pilota parte con cinque modelli, attivi da giugno nelle coste del Centro e Nord Italia ed è stato presentato dal 17 al 19 maggio al Boat Show, in provincia di Varese. Le tre aziende uniscono quindi le loro competenze nell’ambito della blue economy: il business attorno al noleggio di barche elettriche in Italia infatti al momento vale 60 milioni di euro, ed è attesa una forte crescita nel corso dell’anno. Stando alle ricerche più recenti (Fonte: report Mordor Intelligence), il mercato a livello mondiale dovrebbe salire del 5 per cento da qui al 2027, arrivando a 20 miliardi, quello europeo a 6,5 miliardi nello stesso periodo. Michele Lauriola, chief of sustainable office: “La decarbonizzazione della nautica da diporto nasce da qui, è il futuro anche per i parchi naturali”.