Nautica, vendite in crescita di oltre il 20% nonostante Covid

Sanremo (Im), 29 giu. (Adnkronos) – Un portafoglio ordini in crescita di oltre il 20%, il mercato delle reti di vendita cantieristica stabile e un’aspettativa di incremento del fatturato, grazie anche alla continua spinta dell’export che conferma la leadership del Made in Italy nautico nel mondo: lo confermano rispettivamente il 40%, il 66% e il 96% degli intervistati nei dati raccolti dall’ufficio studi di Confindustria Nautica, elaborati su un campione delle aziende del comparto e presentati oggi a Sanremo (IM), nel corso del convegno ‘Nuove rotte per la Nautica’, organizzato nell’ambito della Convention Satec 2021. Le imprese della nautica registrano così un trend positivo in tutti i settori, nonostante la frenata dei mercati dovuta alla pandemia da Covid-19.