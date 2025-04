Nautica, via alla patente D1 per i minorenni: entro giugno i primi esami

“È stato finalmente firmato il decreto che permette anche ai minorenni, ciò vuol dire che entro giugno avremo le prime date d’esame per la patente nautica D1”. Ad annunciarlo, con soddisfazione, è Adolfo D’Angelo, segretario nazionale della sezione nautica della Confarca (confederazione italiana che rappresenta oltre 2.400 tra scuole nautiche, autoscuole e studi di consulenza).

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato siglato il decreto che dà il via libera dunque ai sedicenni che intendono mettersi al comando di un natante, attraverso un esame abilitativo semplificato.

In sostanza per minorenni che hanno compiuto i sedici anni, sarà possibile conseguire il titolo di abilitazione alla navigazione, entro però alcuni limiti.

Infatti, i natanti dovranno essere utilizzati soltanto di giorno ed entro entro le sei miglia dalla costa. Le imbarcazioni inoltre non dovranno superare i 12 metri di lunghezza, mentre il limite dei cavalli del motore è di 115.

I candidati iscritti ad una scuola nautica si sottoporranno ad un quiz semplificato, mentre le prove a mare saranno certificate cinque ore di conduzione obbligatorie. “È stato un percorso molto travagliato con tutta una serie di false partenze – commenta il segretario della sezione nautica della Confarca, D’Angelo – La collaborazione tra Confarca e Confindustria Nautica è riuscita a superare le difficoltà. Dal prossimo mese di giugno partiranno i primi esami presso le scuole nautiche e si andrà a favorire la nautica da diporto anche tra i giovanissimi”.