NauticinBlu, a Piano di Sorrento via al corso di educazione ambientale organizzato da Marevivo

Oggi 60 studenti dell’Istituto Nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento hanno iniziato il corso di educazione ambientale “NauticinBlu” edizione 23/24, tenuto da esperti, scienziati e specialisti di Marevivo e supportato dalla Msc Foundation.

“NauticinBlu” è il programma di educazione ambientale marina più importante e ampio in Italia, giunto quest’anno alla settima edizione, che dal 2017 ad oggi ha già coinvolto 4.200 studenti e 340 insegnanti che adesso sono più consapevoli dell’importanza della conservazione ambientale.

Durante quest’anno scolastico sono previsti altri 14 corsi in altrettanti Istituti Nautici di tutta Italia che saranno completati entro la prossima primavera, grazie ai quali altri 1.000 studenti saranno formati e sensibilizzati su biodiversità marina, servizi ecosistemici oceanici, economia circolare, transizione energetica, normative marittime nazionali e internazionali e opportunità emergenti nei lavori legati al mare.

A conclusione del programma è previsto un evento con la consegna degli attestati a bordo di una nave MSC Crociere, che sarà per le ragazze e i ragazzi un’occasione per incontrare le figure di riferimento delle loro future professioni.

Quest’anno il programma “NauticinBlu” si espanderà ulteriormente in Europa, raggiungendo altri 400 studenti degli istituti nautici in Grecia, Spagna e Portogallo.

“L’idea di sviluppare il programma “NauticinBlu è nata nel 2016 mentre Marevivo stava lavorando con Msc sulla prima di una serie di attività didattiche nelle scuole elementari e medie. Insieme a Gianluigi Aponte, Presidente del Consiglio di Amministrazione della MSC Foundation nonché diplomato presso l’Istituto Nino Bixio, volevamo promuovere in modo più significativo i temi della tutela marina nel Mar Mediterraneo e abbiamo deciso di coinvolgere gli Istituti Nautici per rendere gli studenti veri e propri stakeholder chiave sui temi della sostenibilità ambientale“, ha spiegato Rosalba Giugni, Fondatrice e Presidente della Fondazione Marevivo.

“La sostenibilità ambientale è un tema che riguarda il nostro presente ma anche e soprattutto il nostro futuro. Per questa ragione la formazione e la sensibilizzazione delle giovani generazioni su questo tema è cruciale per creare quella consapevolezza e quel cambio di mentalità necessari per ridurre al minimo il nostro impatto sull’ambiente – ha affermato il Direttore Esecutivo della MSC Foundation, Daniela Picco -. Credo che negli ultimi anni abbiamo dato un contributo significativo all’educazione e alla formazione dei giovani attraverso attività che hanno fornito ai futuri professionisti del mare le conoscenze, le competenze, i valori e le attitudini di cui hanno bisogno per cercare lavori blu sostenibili e per agire come agenti di cambiamento”.