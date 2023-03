NauticinBlu, Marevivo e Gruppo Grimaldi promuovono l’educazione ambientale degli studenti

Al via anche quest’anno all’Ittl Duca degli Abruzzi di Bagnoli il progetto di educazione ambientale NauticinBlu, promosso da Marevivo e destinato a ragazzi e ragazze di 18 Istituti Nautici su tutto il territorio nazionale e da quest’anno approdato anche in Spagna, in due istituti nautici di Barcellona.

L’associazione ambientalista, da sempre in prima linea nelle attività di sensibilizzazione nelle scuole, investe ora più che mai nelle iniziative che coinvolgono le giovani generazioni “sul campo”, con lo scopo di farle sentire parte attiva del cambiamento e sensibilizzarle alla scoperta di alternative allo stile di vita odierno.

Il progetto vede coinvolti studenti e studentesse dell’Istituto Nautico Ittl Duca degli Abruzzi di Bagnoli, con l’obiettivo di diffondere nuovi modelli comportamentali tra quelli che saranno i futuri operatori del mare, alla luce degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Le giornate in programma saranno una vera e propria full immersion nei temi del mare. Infatti, oltre alle lezioni frontali in aula con i responsabili del progetto e gli operatori di Marevivo, e agli interventi di professionisti del settore, come Emanuele Della Ragione e Fabiana Mantova in rappresentanza del Gruppo Grimaldi, i giovanissimi – proprio in occasione della Settimana Mondiale dell’Acqua – saranno coinvolti in una visita del Museo Darwin Dohrn di Napoli guidati dal Presidente della Fondazione Dohrn e Vicepresidente di Marevivo, Ferdinando Boero.

La realizzazione di questo percorso è possibile grazie al prezioso supporto del Gruppo Grimaldi che ha deciso di sostenere il progetto “NauticinBlu” sin dalla sua prima edizione.

“Il Gruppo Grimaldi e Marevivo collaborano insieme per promuovere iniziative negli istituti nautici per informare e sensibilizzare le future generazioni alle tematiche di sostenibilità ambientale, attraverso progetti e percorsi di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile finalizzati alla corretta gestione delle risorse naturali per la salvaguardia del mare – ha dichiarato Emanuele Della Ragione del Gruppo Grimaldi -. Inoltre, oltre che alla qualità e all’efficienza dei servizi offerti, dedichiamo grande attenzione alle tematiche ambientali, investendo e facendoci promotori negli ultimi anni di progetti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, non solo in termini di emissioni dirette prodotte dalle navi gestite, ma anche in progetti finalizzati alla sostenibilità”.

“Anche quest’anno l’Istituto Nautico Duca degli Abruzzi, con la sua antica tradizione marinara, e Marevivo sono insieme in Nauticinblu, uniti per formare gli uomini e le donne di mare del futuro, sensibili e attenti all’ambiente e alla salvaguardia di quello straordinario patrimonio che è il mare” ha dichiarato Claudia Consiglio dell’Istituto Nautico.

“Siamo certi che tutti i programmi di educazione all’ambiente e alla sostenibilità portati avanti dalla nostra associazione, con il prezioso supporto di partner attenti e vicini ai nostri ideali, rappresentino uno strumento concreto per un futuro che sia al contempo prospero e sostenibile e che interessa in modo diretto le nuove generazioni: per questo vogliamo che siano consapevoli e responsabili del loro ruolo e delle loro possibilità, ha dichiarato Maria Rapini, Segretario generale di Marevivo e Responsabile nazionale del progetto.