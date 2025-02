Nauticsud, Amato (Afina): Risposte per il comparto prima che arrivi la crisi

“Le parole del sindaco Manfredi esprimono una volontà esecutiva delle istituzioni e che dimostrano l’importanza di dover affrontare soluzioni percorribili e definite per raggiungere obiettivi comuni, ma l’importante è accogliere le istanze del comparto prima che entri in crisi”. Così Gennaro Amato, presidente Afina, a conclusione della visita al Nauticsud del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sottolineando che “l’assenza di ormeggi comporterebbe l’interruzione delle produzioni e la consequenziale perdita di posti di lavoro e, dunque, la perdita di economia circolare ed indotta a volano dalla nautica da diporto”. Il salone della nautica chiuderà le porte domani, domenica 16 febbraio, per quella che è un’edizione che – ha evidenziato Amato – ha registrato “un trend molto positivo al di là delle aspettative. Sebbene non ci sia stata una grande affluenza, le vendite sono buone e dunque ritengo che il risultato sia stato raggiunto”. Ad accompagnare Manfredi nella sua visita, anche i vertici della Mostra d’Oltremare. “Siamo soddisfatti dell’interesse che sta registrando il Nauticsud – ha affermato la consigliera delegata, Maria Caputo – c’è un forte interesse non solo da parte della città, ma anche di esperti e appassionati che ci raggiungono da altre regioni. Qui in Mostra d’Oltremare abbiamo iniziato il 2025 con questo grande appuntamento e procederemo con altri eventi importanti e una programmazione ricca che auspichiamo ci porti a superare il record di presenze segnato nel 2024 con 2 milioni di utenti”.