Nauticsud, focus sul turismo accessibile: Cosy For You presenta il progetto Mare e Monti

Cosy For You, cooperativa sociale impegnata nella promozione del turismo accessibile in Campania, partecipa al Nauticsud in programma da domani sabato 7 a domenica 15 febbraio alla Mostra d’Oltremare di Napoli. In qualità di espositore, presenterà il progetto “Turismo accessibile Mare e Monti”, finanziato dalla Fondazione Con il Sud e da Camino Verde.

Il progetto mira ad ampliare e qualificare l’offerta del turismo accessibile in Campania, con l’obiettivo di migliorare il benessere e la qualità dell’esperienza di viaggio delle persone con disabilità, attraverso itinerari e servizi pensati per superare le barriere fisiche e culturali.

All’interno del salone nautico (padiglione 1, stand 140), Cosy For You illustrerà lo sviluppo di nuovi percorsi turistici inclusivi che spaziano dalle aree montane della Campania interna ai segmenti legati al mare e alla costa, includendo il turismo crocieristico e sportivo. In collaborazione con Fiadda e Infoirpinia, i visitatori potranno sperimentare in anteprima gli itinerari grazie a un tour virtuale immersivo: mediante un visore e video a 360 gradi sarà possibile visitare musei, spiagge e attrazioni senza spostarsi fisicamente dalla fiera.

L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di divulgazione e promozione portato avanti dalla cooperativa per offrire servizi specializzati per le shore excursions nei porti di Napoli e Salerno. L’offerta si rivolge sia ai canali intermediati, come le compagnie crocieristiche, sia al mercato B2C, intercettando i viaggiatori con disabilità che organizzano autonomamente la propria vacanza attraverso strumenti di web marketing, tra cui social media marketing, e-mail marketing ed e-commerce.

Negli ultimi anni, anche in risposta al cambiamento della domanda turistica, Cosy For You ha orientato la propria attività verso modelli di viaggio alternativi al turismo di massa e al “mordi e fuggi”, privilegiando esperienze più lente e approfondite, capaci di valorizzare i territori e le comunità locali.

Il turismo accessibile rappresenta oggi un mercato in forte espansione: in Europa si stimano 127 milioni di persone con access needs, di cui circa 10 milioni in Italia. Secondo alcune stime del 2023, solo lo 0,57% dei comuni italiani può essere considerato pienamente accessibile. Superare queste criticità consentirebbe all’Italia di intercettare un mercato da decine di miliardi di euro, migliorando al contempo la qualità complessiva dell’offerta turistica.