Nauticsud, mercoledì 4 febbraio alla Mostra d’Oltremare la presentazione della 52ᵃ edizione

Si svolgerà mercoledì 4 febbraio, alle ore 10.30, la conferenza stampa di presentazione della 52ᵃ edizione del Nauticsud. Alla presentazione della manifestazione, che si terrà in sala Italia al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, saranno il presidente di Afina, Gennaro Amato, e i vertici di MdO, il presidente Remo Minopoli e la CD Maria Caputo, organizzatori del prestigioso salone nautico, ad accogliere le Istituzioni, i Comandanti delle Forze Armate di territorio e la stampa. Durante la conferenza di presentazione del 52° Nauticsud, oltre ai contenuti della manifestazione, saranno presentate anche alcune novità portate al salone dalle aziende espositrici che hanno aderito a questo importante evento.

Alla manifestazione nautica internazionale, in programma dal 7 al 15 febbraio con uno spazio espositivo di oltre 15mila metri quadrati, partecipa il gotha italiano della produzione di imbarcazioni comprese tra i 6 e 15 metri. Lunga, infatti, risulta la lista delle aziende campane e napoletane, a dimostrazione del peso produttivo regionale nell’intero comparto nazionale, ma anche la partecipazione di cantieri extra regionali ed esteri a dimostrazione dell’interesse per la piazza napoletana, baricentro della nautica da diporto nel Mediterraneo.