Nauticsud, sabato 8 il ministro Manfredi apre la 47^ edizione alla Mostra d’Oltremare

Sarà la Fanfara dei Carabinieri del reparto di Napoli ad accompagnare, sabato mattina alle 10.30, le fasi inaugurali della 47.ma edizione del Nauticsud, il salone internazionale della nautica in programma dall’8 al 16 febbraio alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Al taglio del nastro dell’esposizione, organizzata dalla MdO e da Afina, interverranno il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il vice prefetto vicario di Napoli, Luca Rotondi ed il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, unitamente al generale di brigata aerea dell’Aeronautica Paolo Tarantino ed il generale di brigata dei Carabinieri, Giuseppe la Gala ed al presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola.

Ad accogliere le Autorità saranno i vertici della Mostra d’Oltremare, il presidente Remo Minopoli e la consigliera delegata Valeria De Sieno insieme al presidente di Afina, Gennaro Amato. L’inno d’Italia, suonato dalla Fanfara dei Carabinieri, rappresenterà il saluto ufficiale ai delegati del Governo, delle Istituzioni di territorio ed alle rappresentanze dei Gruppi militari.

“Questa edizione segna un passaggio particolare per il Nauticsud – afferma Gennaro Amato, presidente Afina – il lavoro svolto negli ultimi quattro anni si è concretizzato in maniera evidente, non solo per le adesioni dei partecipanti, ma per l’attenzione ricevuta dal Governo Italiano e dalle Istituzioni. Grazie ad accordi che stiamo portando avanti con vari Ministeri il Nauticsud, entro il 2023, diventerà il maggior salone internazionale italiano, quello della nautica vera delle imbarcazioni tra i 4/18 metri, che rappresenta maggiormente la produttività e l’interesse d’acquisto nazionale”.

Il 47° Nauticsud accoglierà quest’anno il meglio della nautica internazionale dagli yacht dei cantieri Azimut, Fiart, Rizzardi, Bavaria, Beneteau, Jeanneau, Cranchi e Rio Yacht, ai gozzi dei cantieri come, tra gli altri, Nautica Esposito, Cantieri Mimì, Nautica Tirrena, La Baia Nautical. Cresce lo spazio espositivo dei gommoni, vero trend del mercato italiano, con le aziende: Nautica Salpa, Italiamarine, Oromarine, Seaprop, Joker, La Nuova Jolly, Pirelli, Sacs, Novamares, Ranieri. Per i motori marini, tutte presenti le maggiori case di produzione: da Mercury, Suzuki, Yamaha, sino ad Evinrude, Honda, Tohatsu e Selva.

Nei 52mila metri quadri espositivi del Nauticsud, divisi tra i 10 padiglioni e gli spazi esterni, ci sarà anche una folta partecipazione di aziende di accessori, di servizi e delle forze dell’ordine che rappresentano la tutela del territorio e dei naviganti. Oltre all’esposizione, in programma anche convegni, dibattiti, premiazioni oltre la serata di gala dei Nauticsud Award, un evento che anno dopo anno vede la partecipazione di grandi ospiti d’eccezione che rappresentano, in ogni regione d’Italia, il valore del mare e la produttività del made in Italy.