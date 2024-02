Navalny, Abodi: quello che è successo è inequivocabile

“Da parte nostra il messaggio deve essere forte e chiaro”

Roma, 19 feb. (askanews) – “Io penso che le affermazioni della Lega, di qualche esponente del passato, oggi debbano, in qualche maniera, tener conto di quello che sta accadendo. Le stagioni della politica internazionale non sono una linea retta, purtroppo, o meglio, bisogna saper valutare fatto dopo fatto. Quello che è successo è inequivocabile. Di fronte a quello che è successo non si possono avere tentennamenti da parte di nessuno. Ognuno si prende le sue responsabilità, con la libertà del pensiero ma, da parte nostra, il messaggio deve essere forte e chiaro”.Così il ministro dello sport, Andrea Abodi, parlando a margine della manifestazione organizzata a Roma per ricordare il dissidente russo Alksej Navalny, morto in carcere il 16 febbraio.