Navalny in prima pagina, ritirate le copie di una rivista a Mosca

Milano, 22 feb. (askanews) – A Mosca, le copie del settimanale Sobesednik, che usciva con un ritratto del politico Aleksei Navalny in prima pagina, con la citazione “…ma la speranza c’è!”. Lo ha scritto su X la portavoce di Navalny Kira Yarmish postando la prima pagina: “Oggi è stata ritirata dalla circolazione la rivista Sobesednik con questa copertina”.

In molti in rete riferiscono alcuni di essere (altri di non essere) riusciti a comprare un numero di Sobesednik con Navalny in copertina. Un venditore avrebbe detto che “non ci sono giornali, è arrivato l’ordine di non vendere questo numero”.

Ora, secondo la redazione di Sobesednik, sono rimaste circa un centinaio di copie del numero con Navalny. Viene venduto su prenotazione per cento rubli con pagamento in contanti.

Sobesednik è stato pubblicato dal 1984. Contiene regolarmente materiali sull’opposizione russa. In precedenza, il giornale aveva dedicato le copertine dei suoi numeri all’artista Sasha Skochilenko e alla persecuzione del gruppo Bi-2 in Tailandia. Da marzo 2022 l’agenzia russa competente Roskomnadzor blocca i siti web della pubblicazione.