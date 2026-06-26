Nave Amerigo Vespucci in Usa, prima tappa del Tour Mondiale Baltimora

Dopo 29 giorni di traversata dell’Atlantico, battuti nuovi record

Roma, 26 giu. (askanews) – Le immagini della traversata dell’Oceano Atlantico della Nave Amerigo Vespucci, partita lo scorso 9 maggio da Genova: ha raggiunto la costa Orientale degli Stati Uniti per il nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 con cui continua a portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell’Italia e degli italiani.Il nuovo tour Mondiale, iniziativa del ministero della Difesa e della Marina Militare prodotta da Difesa Servizi S.p.A. (la società in house del ministero della Difesa che valorizza in chiave duale gli asset del Dicastero), si inserisce nelle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Il progetto è sviluppato in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero della Cultura, il ministro per lo Sport e i Giovani e il ministro per le Disabilità.La Marina statunitense, infatti, nel 2021 ha invitato la Marina Militare a prendere parte alla SAIL250, il raduno globale di grandi velieri e navi militari che, con tappe a Baltimora (SAIL250 Maryland), New York (Sail4th 250) e Boston (Sail Boston), riunisce le più importanti unità navali del mondo. A New York, il 4 luglio, Nave Amerigo Vespucci prenderà parte all’evento più importante delle celebrazioni, la International Naval Review 250 che porterà i più bei velieri del mondo a risalire il fiume Hudson dal Ponte di Verrazzano, passando davanti alla statua della Libertà, fino al George Washington Bridge.Nave Amerigo Vespucci ha raggiunto il porto di Baltimora, la città più grande e popolosa del Maryland. Dopo 47 giorni di navigazione ha conseguito nuovi primati: con l’ultima traversata dell’Atlantico ha superato il record delle 2.899 miglia percorse con navigazione a vela, battendo il record della campagna addestrativa del 1992.Il Capitano di Vascello Nicasio Falica – Comandante di Nave Amerigo Vespucci – ha scelto con l’equipaggio di percorrere 500 miglia nautiche in più a caccia dei venti alisei, allungando quindi la rotta rispetto all’attraversamento diretto, e riuscendo così a navigare 12 giorni consecutivamente solo a vela.Con l’arrivo a Baltimora sono state raggiunte le 3.661 miglia nautiche, stabilendo il nuovo primato come rotta più lunga percorsa dalla nave dal 1952.A Baltimora Nave Amerigo Vespucci è ormeggiata presso il waterfront di Tide Point, nell’area di Locust Point, insieme alle altre imbarcazioni che prenderanno parte alla parata fino al primo luglio accompagnata dal ritorno della celebre pattuglia acrobatica della Marina americana i “Blue Angels”, presso l’aeroporto Martin State (evento aperto al pubblico).Il 28 giugno alle ore 19 in banchina sottobordo si terrà il concerto “From Vespucci to America: A Musical Journey” della pianista italiana di fama internazionale Cristiana Pegoraro in omaggio alle celebrazioni di America250. Sempre a Baltimora Nave Vespucci imbarcherà allievi della Prima Classe dell’Accademia Navale di Livorno, per la consueta campagna addestrativa, che si concluderà in Italia con lo sbarco a Taranto.A bordo, gli allievi vivranno il “battesimo del mare” e si prepareranno per diventare Ufficiali della Marina Militare secondo le tradizioni secolari della marineria italiana, alternando attività veliche e addestramento tecnico ad attività di Naval Diplomacy, all’interno del programma ufficiale delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti.A New York al termine della parata, Nave Vespucci sarà ormeggiata al Pier 86 dove si trova l’Intrepid Sea, Air and Space Museum e sarà aperta al pubblico per le visite a bordo. Per visitare Nave Amerigo Vespucci a Baltimora, New York e Boston non sono richieste prenotazioni, conformemente alle regole organizzative di Sail250, basterà presentarsi direttamente sul posto. L’accesso sarà consentito in base alla capacità massima della Nave e secondo le modalità organizzative previste per ciascun porto.Dopo le celebrazioni newyorkesi, farà rotta verso Boston dove dall’11 al 16 luglio prenderà parte alla Sail Boston e poi proseguirà per il Canada dove sarà protagonista del Rendezvous naval de Québec, prestigioso raduno internazionale di navi ospitato dal porto di Québec City dal 23 al 26 luglio 2026 e a seguire dal 29 luglio al 3 agosto, prima di una nuova attraversata oceanica, farà tappa a Montreal.Al suo rientro in Italia Nave Amerigo Vespucci farà sosta a Cagliari, a Taranto, a Venezia in occasione della XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-RSS). L’ultima tappa sarà a Trieste, in occasione della Barcolana, la regata velica più partecipata del mondo con oltre 2000 imbarcazioni che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste (la 58esima edizione si svolgerà domenica 11 ottobre 2026) e dell’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la regata più lunga del Mediterraneo, per la prima volta a Trieste.