Nave con 232 migranti sbarca a Reggio Calabria

Roma, 9 giu. (AdnKronos) – La nave ‘Sea Watch’ con a bordo migranti soccorsi in mare è arrivata stamattina al porto di Reggio Calabria. Sull’imbarcazione ci sarebbero 232 persone. La nave ha stazionato per tre giorni a largo prima che giungesse dall’Italia l’autorizzazione all’approdo nel porto di Reggio Calabria dove le operazioni sono ora in corso.

Intanto due navi con migranti soccorsi in mare sono arrivate nel porto di Pozzallo, nel ragusano. A bordo di una prima imbarcazione, ‘Seefuchs’, ci sarebbero 126 migranti, sulla seconda circa 109 migranti. Le due navi sono arrivate nella notte e ora sono in corso le operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura. Come si apprende, i migranti verranno inizialmente diretti all’hotspot di Pozzallo da cui verranno però trasferiti secondo un piano già definito.