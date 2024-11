Nave Emergency porta in salvo 75 persone in acque Sar maltesi

In due diverse operazioni, porto assegnato Vibo Valentia (prima volta)

Roma, 28 nov. (askanews) -La Life Support di Emergency ha riferito di aver concluso due diverse operazioni di soccorso di altrettante imbarcazioni in difficoltà nelle acque internazionali della zona SAR maltese, portando in salvo complessivamente 75 persone.Il primo intervento è stato effettuato nella tarda mattinata e ha riguardato un’imbarcazione alla deriva, segnalata da Alarm Phone. Durante il soccorso sono state assistite 38 persone, rimaste senza cibo, acqua e in condizioni di estrema vulnerabilità. Il salvataggio si è concluso alle 12.45 con il trasferimento in sicurezza a bordo della nave Emergency dei 38 naufraghi, tra cui 8 donne di cui 4 minori accompagnate, e 6 minori stranieri non accompagnati tutti maschi.Il secondo soccorso ha invece riguardato un’imbarcazione avvistata alle 13.40 circa, mentre navigava in direzione della Life Support. In questo secondo caso sono stati soccorsi e trasferiti al sicuro sulla nave dell’Ong 37 naufraghi, di cui 6 minori stranieri non accompagnati. L’intervento è terminato alle 14.35.Alla Life Support è stato assegnato dalle autorità il porto di Vibo Valentia. L’arrivo è previsto per domani 29 novembre.