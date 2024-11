Navigare, a Mergellina il Salone nautico internazionale di Napoli: ingresso grauito e barche in prova

Sarà inaugurata sabato 9, a Mergellina, la 38ª edizione del Navigare. Alla cerimonia di apertura, prevista alle ore 11, prenderanno parte le Autorità istituzionali e quelle delle Forze Armate. Il Salone Nautico Internazionale di Napoli, organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), che aprirà al pubblico un’ora prima (10), presenta quest’anno diverse novità che il pubblico, fissando un appuntamento con l’espositore, potrà concedersi il piacere di provare con un tour nel golfo partenopeo.

Un villaggio in banchina, con ben 18 stand, farà da cornice ed accoglienza per l’intera esposizione presentando diversi prodotti, si va dall’accessoristica nautica ai charter, dai motori marini con i brand Honda, Suzuki, Yamaha e Mercury, ai servizi di settore come le scuole nautiche e le aziende di rimessaggio.

Mentre in banchina saranno ormeggiati numerosi yachts dei cantieri: Itama, Pershing, Bavaria, Azimut, Jeanneau, e ancora Prestige, Fiart Mare, I-boat, Beneteau Aicon Yacht e Rio Yachts. Insomma, il gotha della nautica internazionale che, ancora una volta, ha deciso di esporre nel golfo di una città che è diventata sempre più punto di riferimento nautico del Mediterraneo. Regina della rassegna sarà, infatti, il Pershing 9X, con i suoi 28.09 metri di lunghezza, ma figurano anche l’Azimut S8, , con oltre 24 metri e l’Itama 62RS che misura 19.04, tutte presentate da Italian Yacht Store.

Per la categoria motoscafi e yacht spuntano le novità, presentate per la prima volta al pubblico napoletano, di Fiart Mare con il nuovo P52, Cantieri Rio Yachts Italia con la nuova imbarcazione dalla linea Daytona, Le Mans (14,90), i cantieri Aicon Yachts con la novità Audace 50 (15,27), premiata nel 2024 con il premio Best Performance del World Yachts Trophies e, non ultima, I-Boat srl con l’innovativa #404 walkaround.

L’esposizione sarà completata dalle barche ormeggiate ai pontili galleggianti, che formeranno una lunga “elle”, consentendo al pubblico di visionare una varietà di battelli pneumatici di tutte le dimensioni. Nessuna azienda produttrice è infatti voluta mancare all’appuntamento da Italiamarine a Pirelli, passando per i cantieri Sea Prop, Starmar, Domare, Zar, Poseidon, Mirimare, e Magazzù. Tra queste il battello pneumatico di Italiamarine, il Ponza 36 Cabin, al suo esordio in acqua dopo la presentazione a secco al salone internazionale di Bologna del mese scorso. Così come il gozzo di Cantieri Mimì, il 9.5 Cabin che prevede anche una motorizzazione ibrida, con navigazione elettrica di ben 4 ore con ricarica grazie al motore endotermico. Ma in acqua debutterà per la prima volta, anche il gozzo Positano Open 32, dei cantieri Esposito Mare; mentre Starmar presenta ben tre novità al Navigare con i gommoni: il Two Cabin (10.85), lo Sport cabin (8.80) e l’Enjoy 665 XL.

Chiude per i battelli pneumatici la novità del Poseidon Twentythree, un’imbarcazione pratica e sportiva per una giornata in mare, tra i motori spicca la novità di casa Mercury, presentata dal concessionario Hi-Performance Italia, con il Mercury 150 Racing.

L’accesso gratuito all’esposizione nautica avverrà secondo i seguenti orari: venerdì-sabato e domenica dalle 10 alle 18 e dal lunedì al giovedì dalle 12 alle 18.