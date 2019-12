Navigator in Campania, a Napoli da domani via ai corsi di formazione

I 471 navigator della Campania sono pronti a partire. È quanto annuncia una nota di Anpal. Dopo aver firmato il contratto con Anpal Servizi, che decorre da oggi 2 dicembre, inizieranno il loro percorso formativo martedì 3 dicembre. Per l’occasione è stato organizzato un evento speciale al Centro Congressi della Stazione Marittima – Sala Galatea, analogo a quelli che si sono svolti a luglio a Cagliari, Palermo e Roma. Una giornata di benvenuto, orientamento e vera e propria formazione. L’appuntamento è alle 10. A riceverli saranno la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il presidente di Anpal, Mimmo Parisi. La giornata proseguirà con delle sessioni formative sui compiti che attendono il navigator, le politiche attive del lavoro e il reddito di cittadinanza, l’organizzazione di Anpal Servizi, con particolare attenzione alle specificità della Regione Campania. Dopo un mese di formazione in aula, i navigator campani inizieranno la formazione on the job. Partirà allora anche in Campania la fase 2 del reddito di cittadinanza.