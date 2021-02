Navigator in piazza a Montecitorio e davanti alle Prefetture per chiedere la proroga dei contratti

“Dalla parte dei più fragili con le parole e con i fatti”. E’ scritto sui cartelli dei Navigator, che sono scesi in piazza, a Roma davanti a Montecitorio e in diverse città d’Italia dinanzi alle Prefetture, a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Il 30 aprile, in assenza di rinnovi, i circa 2.700 lavoratori assunti per la ricerca del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza perderanno il posto di lavoro. Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp hanno proclamato la mobilitazione nazionale, con presidi davanti alla Camera e alle prefetture a partire dalle 10 e mezza di stamattina, per chiedere la valorizzazione di queste professionalità, il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e la continuita’ occupazionale.

“Chiediamo che il contratto di lavoro dei Navigator, in scadenza il prossimo 30 aprile, venga rinnovato almeno per un altro anno. Per questo sosteniamo la mobilitazione di oggi promossa da NIdiL Cgil, Felsa Cisl, UilTemp”. Ad affermarlo, in una nota, la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti. “Sono circa 2.700 le lavoratrici e i lavoratori, contrattualizzati da Anpal Servizi per supportare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che da marzo si troveranno senza occupazione. “Sono figure professionali chiave – sottolinea la segretaria confederale – che hanno seguito percorsi formativi e di aggiornamento specifici per svolgere al meglio la loro attività nel mercato del lavoro. Ora questo bagaglio di esperienze non può essere disperso: il contratto dei Navigator va immediatamente prorogato”. “Infine – conclude Scacchetti – riteniamo non più rinviabili la ristrutturazione e il rafforzamento di tutte le politiche attive, riforma che dovra’ nascere da una sinergia tra Governo, Regioni e parti sociali”.

La platea di Navigator della Campania conta 440 lavoratrici e lavoratori sui quasi 2.800 italiani, cioé più del 15% delle figure individuate per avviare e sostenere la fase due del reddito di cittadinanza, quella dedicata alle politiche attive del lavoro. L’età media è di 35 anni per una platea che è composta per il 54% di donne. Durante la loro attività, nonostante si sia svolta principalmente durante i mesi di pandemia, hanno contattato 310mila aziende, rilevando 41mila opportunità di lavoro e assicurando un nuovo lavoro al 33% dei percettori del reddito già presi in carico in Italia. In Campania in tre mesi sono state rilevate 4.270 posizioni. La richiesta dei Navigator è di ottenere una proroga contrattuale, chiedendo che la formazione ricevuta in questi mesi non vada dispersa