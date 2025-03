Navigium Isidis, a Miseno una rievocazione storica per recuperare lo Spiritus loci

di Fiorella Franchini

Ci sono tanti modi per rivedere e rileggere i luoghi nel rispetto del loro spirito originale. L’arte, la storia, il dialogo delle memorie favoriscono l’insegnamento della bellezza e la valorizzazione dei territori. L’associazione Militum Schola in collaborazione con il Gruppo Archeologico Kyme e con l’aiuto di numerose associazioni di rievocatori storici (Gruppo Storico Romano, Gruppo Storico Oplontino, Archeoclub “Legio I Adiutrix ” sez. Pompei, Reenactment Society, Lvdvs Capvanvs della Aps Pro Loco Spartacus, Ass. cult Sardinia Romana, Ninfe nereidi danze antiche, Legio VIII augusta Salento Aps ) e con associazioni del territorio (Cappella Futura, Asd happy dancing, Proloco città di Bacoli, Proloco Monte di Procida, Proloco litorale Domitio, Proloco Marano Flegrea, Vela Latina, Baiaexperience), ha organizzato per domenica 9 marzo la rievocazione del Navigium Isidis, antico rito dedicato alla dea Iside che si svolgeva nel primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera.

Una festosa processione accompagnava la dea, protettrice dei marinai e della navigazione, che sfilava su un carro navale per celebrare la resurrezione del suo sposo Osiride, smembrato e di cui aveva ricomposto il corpo. A Baia e a Miseno come a Roma e a Ostia, si festeggiava la ripresa della navigazione dopo la sosta in porto nel periodo che andava da ottobre a marzo per evitare tempeste e naufragi. Alla Signora dai Mille Nomi si offrivano doni e preghiere affinché rendesse sicuri il navigare e il commercio: “…Tu sei santa, tu sei in ogni tempo salvatrice dell’umana specie, tu, nella tua generosità, porgi sempre aiuto ai mortali, tu offri ai miseri in travaglio il dolce affetto che può avere una madre…”

Nella Villetta Miseno di Bacoli, durante la mattinata, si esporranno i laboratori e i banchi didattici e si potrà assistere agli allenamenti dei gladiatori e alle manovre dei classiari. Nel pomeriggio si svolgerà sulla spiaggetta di punta Sarparella il rito alla dea Iside. Il comandante Plinio il Vecchio e il patrono dei mercatores Annius Plocamus di Puteoli pronunceranno i discorsi augurali, poi al tramonto, sarà varata la nave Janara, imbarcazione dell’associazione Vela Latina reduce da successi internazionali, sulla quale s’imbarcheranno i classiari e le sacerdotesse. Un programma di iniziative ricco e vario programma consultabile qui.

Un evento gratuito, allestito con il patrocinio morale dei comuni di Bacoli e Monte di Procida e dell’ente parco regionale dei Campi Flegrei, che reinterpreta il modo di fare cultura puntando sul senso della storia, sul valore simbolico dei luoghi. Tante sono le testimonianze della diffusione del culto isiaco nei Campi Flegrei. Nella Foresta di Cuma è possibile imbattersi nei resti del Tempio di Iside, scoperti nel 1992, durante la costruzione di un gasdotto, nella spiaggia antistante l’Acropoli cumana. Datato tra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C., l’iseo fu frequentato fino alla metà del IV secolo d.C., prima di essere distrutto dai cristiani. Al suo interno furono rinvenute tre statuette, rappresentanti Iside stessa, una sfinge, un sacerdote, e frammenti di pavimento e mura, finemente decorate. Nella necropoli romana di Cappella, sito funerario lungo la strada che collegava il porto di Misenum con il municipium di Cumae, posto al confine tra i comuni di Bacoli e Monte di Procida, si trova una raffigurazione della dea Iside Selene, protettrice delle flotte e dei naviganti, testimone di un commovente senso del dolore e della speranza dei marinai della classis misenensis. Ritrovata, invece, a Pozzuoli, nelle acque antistanti l’acropoli del Rione Terra, una grande statua di Iside Pelagia in marmo grigio, gravemente danneggiata dall’azione degli organismi marini, effigie della diffusa devozione.

Attraverso le attività di Rievocazione, la Storia si veste di atmosfere e di immagini. Uno strumento di educazione al patrimonio sempre più presente nei Musei e nei Parchi archeologici perché l’esperienza diretta con gli usi e i costumi del tempo, contribuisce a esaltare e a riscoprire le tradizioni storico-culturali delle comunità, a radicare nei giovani il senso di appartenenza, il valore delle proprie radici.

Strana cosa è lo Spiritus loci che mai scompare, dove le somiglianze sfumano lasciando il posto al mormorio lontano delle differenze che lo costituiscono.

“Ci sono luoghi che hanno un’anima, – recita Sista Bramini -uno spirito che li abita. Gli antichi lo chiamavano il Genius Loci: lo spirito del luogo. Ma ogni luogo naturale è un’irripetibile alchimia di colori, suoni, odori, sapori. Ogni paesaggio ha il suo proprio ritmo, il suo carattere; espone o nasconde delle sue tracce del passato e ci viene incontro con significati che sono solo suoi”.