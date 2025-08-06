Nawrocki giura come presidente: “Sarò la voce del popolo polacco”

Nelle immagini torna a Palazzo presidenziale con la famiglia

Varsavia, 6 ago. (askanews) – Karol Nawrocki, 42 anni, e la sua famiglia tornano al Palazzo Presidenziale di Varsavia dopo il giuramento dello storico conservatore come nuovo presidente della Polonia. Diverse migliaia di persone si sono radunate per esprimere il loro sostegno durante l’inaugurazione.Questa mattina il nuovo capo dello Stato ha prestato giuramento davanti alle due Camere del Parlamento riunite in sessione straordinaria.Nel suo discorso inaugurale, ha promesso di essere “la voce del popolo polacco”, di “coloro che vogliono una Polonia sovrana”. Ha criticato il governo di Donald Tusk, affermando che le elezioni da lui vinte hanno inviato “un messaggio forte” all’intera classe politica e “hanno indicato che non è più possibile governare in questo modo”.Il signor Nawrocki ha parlato a nome della “Polonia, che fa parte dell’Unione Europea, ma non è l’Unione Europea e che è e rimarrà Polonia”.