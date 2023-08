Nazionale, Gravina: Spalletti entusiasta. La clausola che lo lega al Napoli? Problema suo, la Figc non ci vuole entrare

“Ho scelto Spalletti perché ha vinto lo scudetto facendo emozionare Napoli e tutti quelli che amano il calcio, è una guida forte e sicura, ha esperienza e un gioco brillante. Ma soprattutto perché, già alla prima telefonata, ha mostrato un entusiasmo contagioso”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato del nuovo Ct della nazionale italiana di calcio. “È un tecnico all’avanguardia, che lavora sempre per migliorarsi. L’uomo giusto al posto giusto. Il primo nome a cui ho pensato. Una scelta romantica e ponderata, perfetto per ciò che abbiamo in testa: portare avanti il rinnovamento puntando sui giovani”. Quanto alla questione della clausola che lo lega al Napoli. “All’inizio neppure sapevo dell’esistenza di questo documento, l’ho scoperto dai giornali. I nostri avvocati mi hanno rassicurato: potevamo parlare con lui, il resto è una questione tra Luciano e il suo vecchio club”, dice ancora Gravina.

Il presidente federale parla poi della telefonata intercorsa con Aurelio De Laurentiis, patron dei campani. “Ci siamo sentiti. Ma non mi aspettavo niente di diverso da quanto è successo. Altre cose, invece, non mi aspettavo”, spiega. Il riferimento è al fatto che De Laurentiis abbia parlato “del contratto di Roberto Mancini che non conosce”. “Mi è sembrata una invasione di campo. Certe dichiarazioni mi sono sembrate inopportune come quando ha detto che se volevamo Spalletti avremmo dovuto pagare”, ha argomentato. “La situazione è stata chiara sin dall’inizio. Luciano stesso mi ha subito detto che la clausola è un problema tra lui e il Napoli. E la Figc non ha mai pensato di subentrare”, ha concluso Gravina.