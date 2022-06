Nazionale Under 21, qualificazioni Europei: Svezia-Italia 1-1

(Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Svezia e Italia nel match del gruppo F di qualificazione al campionato europeo Under 21 disputato a Helsingborg. Al vantaggio dei padroni di casa con Gustavsson al 9′ replica Rovella su rigore al 58′. Nel finale i gialloblù restano in dieci per l’espulsione di Holm all’88’. Nella classifica del girone gli azzurrini sono primi con 21 punti, 2 in più dell’Irlanda e tre in più della Svezia. Martedì alle 17.30 ad Ascoli sfida decisiva contro l’Irlanda: ai ragazzi di Nicolato basterà un pareggio per qualificarsi.

LA PARTITA – Dopo 9’ l’Italia è già costretta a inseguire: il gol svedese arriva sugli sviluppi di un angolo, dopo un rinvio sbagliato da Cambiaso che favorisce il tiro di Gustavsson, sul quale c’è la deviazione decisiva di Parisi. La migliore occasione per gli Azzurrini arriva quasi sul finire del primo tempo, con Pirola tutto solo che di testa impegna Brolin, seguita immediatamente dalla chance per il raddoppio dei padroni di casa: Nygren si invola superando Pirola, salta anche Plizzari ma si allarga troppo, consentendo al portiere di recuperare e salvare.

Il pari arriva nella ripresa, al 58’, su calcio di rigore che Parisi si procura con una affondo in area sulla sinistra: affrontato da Holm, finge il cross e si porta avanti il pallone, costringendo l’avversario a stenderlo quasi sulla linea di fondo. Sul dischetto va Rovella, che incrocia con il destro: Brolin intuisce ma non ci arriva, è 1-1. L’Italia inizia a premere e a crederci, recriminando su un fallo di Ousou già ammonito (che va dritto su Rovella in contropiede, stendendolo, venendo graziato dall’arbitro), e poi creando occasioni in serie, una dopo l’altra, soprattutto in chiusura di tempo. Straordinario Brolin soprattutto su Esposito e Parisi (al 91’), e così l’1-1 condanna gli svedesi (non qualificati) e rimanda il verdetto per l’Italia, certa comunque di chiudere il girone almeno al secondo posto.