Nazismo, Mattarella: non dimenticare necessario per costruire futuro

Roma, 29 nov. (askanews) – “Conoscere e non dimenticare è necessario per costruire il futuro, riaffermando e radicando i principi di dignità della persona su cui poggiano la libertà, la pace, la giustizia, la democrazia, conquiste di civiltà che sono costate grandi sofferenze ai nostri padri e che ogni generazione ha il compito di rafforzarne i presupposti civili e morali”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione dell’ 80° anniversario dell’Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti – ANED, al Presidente Dario Venegoni.

“L’Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti, Medaglia d’oro al merito civile, sin dalla fine della guerra, ha tenuto alta la memoria e trasmesso ai più giovani i valori della Costituzione e gli ideali della Resistenza, cui contribuirono, con eroica dedizione, gli internati nei lager – sottolinea il capo dello Stato -. La Repubblica, con spirito di riconoscenza, saluta i partecipanti all’Assemblea dell’ANED, nell’ottantesimo anniversario della fondazione”.