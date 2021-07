(Adnkronos) – I Milwaukee Bucks vincono gara 5 delle finali Nba per 123-119 in casa dei Phoenix Suns, guidano la serie per 3-2 e martedì possono diventare campioni per la prima volta dal 1971. I Bucks si apprestano a giocare in casa gara 6 e possono chiudere la serie con il quarto successo consecutivo, dopo aver perso le prime 2 partite della finale.