Nbc: amm. Trump lavora piano per spostare 1 mln palestinesi in Libia

Milano, 17 mag. (askanews) – Secondo quanto riferito da fonti alla NBC News, l’amministrazione statunitense sta lavorando a un piano per trasferire in modo permanente fino a un milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia.

“L’amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire 1 milione di palestinesi in Libia. I dettagli sono poco chiari e non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo, ma il piano è stato preso in seria considerazione al punto che l’amministrazione ne ha discusso con la leadership libica” si legge nei titoli.

Il piano è stato preso in considerazione così seriamente dall’amministrazione del presidente Donald Trump che si sono già tenute delle discussioni preliminari con i leader libici, hanno detto alla NBC News due fonti a conoscenza della questione e un’ex fonte governativa.

In cambio dell’ospitalità dei palestinesi, la Libia riceverebbe miliardi di dollari di fondi dall’amministrazione statunitense, che gli Stati Uniti avevano congelato alla Libia più di un decennio fa, hanno aggiunto le fonti.

Non è stata ancora presa una decisione definitiva sul piano. Secondo alcune fonti, l’amministrazione israeliana ha ricevuto informazioni sulle discussioni dell’amministrazione Trump in merito al piano.