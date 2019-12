‘Ndrangheta, Gratteri: “Così ho riorganizzato il blitz in poche ore”

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – di Giorgia Sodaro

“Il blitz di oggi era stato programmato per domani e ieri intorno alle 17 dalle intercettazioni telefoniche abbiamo avuto la certezza: una persona era a conoscenza della data dell’operazione e ne dava notizia. A quel punto c’è stato il panico, abbiamo rischiato di avere centinaia di latitanti”. Il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, che ha coordinato l’inchiesta ‘Rinascita-Scott’, racconta all’Adnkronos scattata all’alba di oggi e condotta dai Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia, che ha portato in carcere oltre 300 persone.

“La posta in gioco era molto alta – ha sottolineato Gratteri – Non c’era altro da fare, l’unica cosa era anticipare”. Considerato quanto accaduto, ha aggiunto il procuratore, “è andata molto bene, se fossimo intervenuti domani non avremmo trovato nessuno”.

“Il problema è stato che c’erano tremila carabinieri programmati per il giorno dopo, non era semplice riorganizzare e dire che dovevano anticipare di un giorno, anche perché in alcuni casi stavano allestendo le squadre e ancora studiando l’obiettivo”, ha detto.

Gratteri ha raccontato che il boss Luigi Mancuso “stava tornando in Calabria da Milano”. “I carabinieri del Gis – ha continuato – sono saliti sul treno fingendosi passeggeri, e lo hanno monitorato per centinaia di km aspettando il momento giusto. Lo hanno arrestato alla penultima fermata, quella di Lamezia Terme, poi è stato portato in caserma. Lui sarebbe sceso a Rosarno dove lo aspettavano i parenti”.

Quella di oggi è una ”giornata storica che corona un sogno” e “ringrazio il comandante generale dei carabinieri per l’alto target qualitativo degli uomini che mi ha mandato in Calabria per poter pensare e poi realizzare un progetto del genere”. “Sono uomini straordinari”, ha concluso.