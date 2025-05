Né con Hamas, né con Netanyahu, la mia arte come grido di pace

di Giuseppe Leone*

Venticinque anni fa ho dipinto un’opera intitolata La mia Shoah. Era – ed è – un mio omaggio profondo e silenzioso alla memoria del popolo ebraico sterminato dalla barbarie nazista. Un’opera fatta d’oro e dolore, attraversata dalla mia “scrittura afona”, quel linguaggio muto che ho inventato per dire l’indicibile. Al centro, una colonna nera ospitava la stella di David, segno sacro e ferito. Un filo spinato intrecciato a un cordone rosso -sangue e nascita – tagliava la tela come una ferita aperta. Un’opera che allora sentii necessaria, per non dimenticare, per ricordare con rispetto e commozione.

Ma io credo che un’opera , finché resta nello studio dell’artista, abbia il diritto – e a volte il dovere – di evolvere, cambiare, trasformarsi. Pensiamo alla Gioconda di Leonardo, mai davvero finita. Oggi, dopo ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza, in particolare davanti all’orrore della morte di bambini innocenti, ho sentito dentro di me una spinta morale a intervenire su quel mio lavoro.

Ho aggiunto, su quella stessa tela, la bandiera della Palestina. E da essa scende, come dalla stella di David, un rivolo di sangue. Quel rosso, lo stesso che un tempo raccontava la Shoah, oggi racconta un altro orrore. Non per confondere le tragedie, ma per ricordare che ogni vita spezzata – e ogni infanzia violata – è una ferita per tutta l’umanità.

Così, oggi, quel lavoro ha un nuovo titolo: “Né con Hamas, né con Netanyahu”. È la mia presa di posizione, netta e necessaria. Non sto né da una parte né dall’altra delle armi. Sto dalla parte delle vittime, degli innocenti, dei bambini. Sto dalla parte dell’umanità. Questa mia opera non vuole fare polemica, ma denuncia. Non cerca provocazione, ma pace.

Attraverso questo gesto, la mia pittura diventa cronaca, diventa grido. Un grido sordo, come la mia scrittura, ma pieno di significato. Voglio dire con chiarezza che non possiamo chiudere gli occhi. Che non possiamo giustificare nessuna forma di sopraffazione, da qualsiasi parte venga. Che non esiste giustizia senza compassione.

L’arte, per me, non è mai solo bellezza. È memoria, è coscienza, è impegno. E se può ancora servire a smuovere le coscienze, allora ha ancora un senso. In questo mio lavoro, Shoah e Gaza non si annullano a vicenda, ma si guardano. Due dolori che si parlano, due memorie che si toccano. Per ricordarci che la sofferenza non ha una sola lingua, né una sola bandiera.

Con questo quadro io urlo, con il silenzio dell’arte: basta. Basta sangue. Basta odio. Basta violenza. “Né con Hamas, né con Netanyahu”. Solo con la pace.

*artista