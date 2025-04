Né traguardi volanti, né vacanze romane

Ha destato meraviglia diffusa tra i telespettatori il fatto che non sia passato sul piccolo schermo nessun servizio sugli “effetti speciali” che alcuni Capi di Stato stanno producendo negli ultimi giorni. Si tratta per lo più di tour de force che ricordano, fortunatamente solo nella forma, le finestre illuminate fino a tarda notte a Palazzo Venezia: durante il ventennio il duce aveva lo studio personale al suo interno. Giorgia Meloni, the Flying Premier, ha fatto visita a Trump e al suo staff a inizio settimana a Washington e ha ricevuto immediatamente dopo il vice presidente degli USA Vance a Roma, in Campidoglio per buona parte del tempo trascorso in cittá da quello scout. L’uso di tale termine è dettato da diverse congetture, alimentate dalla premessa che la venuta a Roma prevista a giugno dell’ Americano N°1, ha bisogno fin da subito di un report del suo n°2. Ciò in quanto i “tour operator”, ovvero quanti alla White House dovranno organizzare in ogni particolare la trasferta italiana del vertice a stelle e strisce. Avranno bisogno, almeno per il momento, di una “fiutata” dell’aria che tira al centro del Mediterraneo. Di sicuro accettare di doversi assoggettare a un tour de force così stressante si sarà fatto strada nella mente della Premier e quindi concretato con convinzione per un particolare feeling, quello che, fin dall’inizio dell’attuale presidenza d’Oltreoceano, si sta ristabilendo tra Roma e Washington. C’è di più. Tale “corrispondenza di di politici sensi” non è limitata solamente ai due primi attori, estendendosi anche ai loro stretti collaboratori. Pertanto, se Wance è al Quirinale, sarà bene battere il ferro finché è caldo, quindi coinvolgere nelle discussioni i suoi vice, Tajani e Salvini. Così è successo in due giorni ciò che da mesi era in stand by, preoccupando non poco americani e europei: Trump, all’incontro romano prossimo venturo siederà di fronte alla Commissaria Europea Von der Leyen, mentre la padrona di casa, la Premier Meloni, di rimpetto e equidistante dai due, interpreterà il ruolo del Convitato di Pietra e, come tale, pressoché silente. Qualunque considerazione si possa avere dell’attuale coalizione di Governo del Paese, non a un fatto vero e proprio- di esso sarà tempo giusto di occuparsene a giugno -ma a una premessa importante, è del tutto naturale dare rilievo con soddisfazione. Si tratta del constatare quanta influenza ha l’Italia nel mondo, evitando ogni tipo di polemica che, tra l’altro, lascerebbe il tempo che trova. È un atteggiamento saggio quello di chi riesce a ammettere che la trasferta lampo della Premier tricolore ha avuto un risultato, generico si, però concreto e positivo. Quindi chi, senza alcun atteggiamento costruttivo o almeno propositivo, si affanna a screditare tutto e tutti con commenti simili a quelli dei frequentatori di bar di periferia, farebbe bene quanto meno a tacere. Giugno è vicino e domani è Pasqua: per ora sarà bene contentarsi.