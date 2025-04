Ne vedremo delle belle, Valeria Marini e lo scontro finale

(Adnkronos) – “Sei una vipera”. L’ultima puntata di Ne vedremo delle belle, lo show condotto da Carlo Conti su Raiuno, ‘regala’ lo scontro finale tra Valeria Marini e Angela Melillo. La settimana, come documentano i video registrati nei giorni scorsi, mostrano le tensioni dietro le quinte.

Valeria Marini, accusata di ritardi ripetuti e di aver disertato le prove, sbotta: “E’ tutta un’accusa, è tutta un’aggressione. Vi rispetto, siete voi che non rispettate me. Se non vengo alle prove perché ho gravi problemi, sono cavoli miei. E’ un programma o è un punching ball contro di me? Io non conosco la cattiveria, ma la sto sperimentando su di me. Sono stata trattata male, si è parlato di bullismo. E’ pesante”, aggiunge. “E’ un covo di vipere. Spero che il giudizio nei miei confronti sia obiettivo. Ma cosa importa se salto una prova? Io ne esco bene, siete voi che ne uscite male. Mi avete messo sulla graticola nell’ultima puntata, non è bello. Potrebbe anche essere bello punzecchiarsi, ma non si dicono le cose alle spalle”, chiosa.