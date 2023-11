NeaPolis Innovation Technology Day: a Napoli la dodicesima edizione 

Si terrà mercoledì 22 novembre la dodicesima edizione del NeaPolis Innovation Technology Day (NITD), l’appuntamento annuale di NeaPolis Innovation per far incontrare imprese, start-up, studenti e docenti universitari con l’obiettivo di far crescere l’ecosistema dell’innovazione locale.

Sin dal 2006, NeaPolis Innovation facilita la collaborazione tra sistema formativo e impresa nel campo delle tecnologie abilitanti della microelettronica e rappresenta un esempio concreto di Open Innovation nel territorio campano. Aderiscono a Neapolis Innovation: STMicroelectronics, i cinque atenei della Regione Campania che offrono corsi di laurea in Ingegneria (l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università della Campania Vanvitelli, l’Università degli Studi del Sannio e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope), Micron, Confindustria Campania, il CNR e l’ENEA.

Il NeaPolis Innovation Technology Day si svolgerà in presenza presso la sede di Napoli di STMicroelectronics. L’evento si articola in due parti: la mattina le aziende e i team di studenti universitari mostrano i propri prodotti e soluzioni con presentazioni e momenti di networking presso l’area espositiva. I lavori proseguiranno con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai progetti più innovativi e si concluderanno con gli interventi dell’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione, il Country Manager di Micron Semiconductor Italia, Roberto Bez, il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Campania, Vittorio Ciotola, e il direttore generale di STMicroelectronics Italia, Lucio Colombo. Nel pomeriggio sono previsti seminari dedicati a SIC e GaN (materiali semiconduttori a Wide Band Gap), e ai microcontrollori a 32 bit che permettono di sviluppare prototipi di dispositivi innovativi e applicazioni per il mondo dell’Internet of Things.

L’agenda completa è consultabile al link https://www.pepite.info/blog/neapolis-innovation-technology-day-2023/