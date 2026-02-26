“Nearby Glasses”, arriva l’app che avvisa quando in giro ci sono occhiali smart

Gli occhiali intelligenti stanno passando da curiosità tecnologica a oggetti d’uso quotidiano. Per questo lo sviluppatore e sociologo svizzero, Yves Jeanrenaud, ha realizzato un’app Android chiamata Nearby Glasses, che avvisa se nelle vicinanze c’è qualcuno che indossa occhiali “smart”, in grado di scattare foto e girare video. “Considero questo un piccolo esempio di resistenza contro la tecnologia di sorveglianza”, ha detto al sito 404 Media. L’app utilizza il Bluetooth per scansionare l’ambiente circostante alla ricerca dei dati che i dispositivi emettono regolarmente per farsi riconoscere. Come spiega 404 Media, Jeanrenaud ha costruito l’app affinché cerchi in particolare le firme associate a produttori noti come Meta, Snap e Luxottica Group. Quando l’app riconosce uno di questi dispositivi, ad esempio i Ray-Ban Meta, invia una notifica sullo smartphone dell’utente. In questo modo, chi è preoccupato per la possibilità di essere ripreso o registrato senza saperlo può scegliere di allontanarsi o semplicemente essere consapevole della presenza di simili occhiali intorno a lui. Nel 2024, due studenti di Harvard, AnhPhu Nguyen e Caine Ardayfio, hanno collegato ad un paio di occhiali Meta un software di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, dimostrando di poter ottenere informazioni sensibili dalle persone riprese, come nomi, numeri di telefono e indirizzi di casa.