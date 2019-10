Neet, Unicef lancia l’allarme: oltre 2 mln di giovani inattivi. Maglia nera al Sud con punte superiori al 38%

Dagli ultimi dati Istat, nel 2018, in Italia, i Neet nella fascia d’età 15-29 anni sono pari a 2.116.000, rappresentando il 23,4% del totale dei giovani della stessa età presenti sul territorio. L’Italia continua a posizionarsi al primo posto nella graduatoria europea, seguita da Grecia (19,5%), Bulgaria (18,1%), Romania (17%) e Croazia (15,6%). Invece i paesi con il tasso di Neet più contenuto sono: Paesi Bassi (5,7%), Svezia (7%), Malta (7,4%). La media europea è del 12,9%. Questi i principali dati contenuti nella ricerca ‘Il silenzio dei Neet. Giovani in bilico tra rinuncia e desiderio’, lanciata oggi nell’ambito del progetto Neet Equity, selezionato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell’ambito dell’Avviso ‘Prevenzione e contrasto al disagio giovanile’ (ID 189/Avviso Disagio). ”Essere Neet, ovvero non studiare, non lavorare, né seguire percorsi di formazione è una condizione di disagio ed esclusione sociale, che priva i ragazzi e le ragazze di una possibilità di futuro, lasciandoli indietro. Utilizzando le parole di un testimone intervistato in questa ricerca, ‘il Neet è un indicatore di una qualità della vita insufficiente’. Con questo progetto vogliamo migliorare la capacità di un territorio di fare sistema nel costruire politiche attive partecipate a favore dell’inclusione dei giovani Neet e valorizzare e dare forza alle potenzialità, spesso inespresse, che hanno tanti giovani in questa situazione”, ha dichiarato il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo.

Profilo dei Neet in Italia. Il 47% ha un’età compresa tra i 25-29 anni, il 38% tra i 20-24 anni e il restante 15% tra i 15-19 anni; la maggior parte ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore (49%), il 40% ha livelli di istruzione più bassi, l’11% sono laureati. Il 14,5% dei giovani Neet è straniero. Nel Nord Italia sono il 15,5% dei giovani, nel Centro il 19,5% e nel Sud si arriva al 34%. Il 41% è in cerca di prima di occupazione, il 19,5% è indisponibile (per i ¾ donne impegnate in attività accuditive/maternità, molte sono straniere); 25% in cerca di opportunità (in maggioranza maschi; alta la quota di under 20), 14,5% disimpegnati. Distribuzione dei Neet in Italia. Soprattutto in Sicilia (con un’incidenza del 38,6% sulla popolazione), Calabria (36,2%), Campania (35,9%), Puglia (30,5%) e Sardegna (27,5%). Lo studio Unicef, che si è avvalso di raccolta dati, focus group e interviste a 26 persone, tra insegnanti, referenti di enti, giovani Neet, ha mirato a conoscere meglio l’entità del fenomeno dei Neet sia nel contesto nazionale (con un confronto alla situazione europea) sia in quello di Napoli, Taranto e Carbonia, le tre città principali destinatarie del progetto. La ricerca verrà presentata in tre eventi, che si svolgeranno a Taranto (10 ottobre), a Napoli (11 ottobre) e a Carbonia (22 ottobre). Il progetto Neet Equity – il cui slogan è ‘Non siamo in fuori gioco’, si rivolge a 300 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 22 anni, nella fase di transizione dalla scuola secondaria al mondo del lavoro. E’ stato avviato a maggio 2018 e si concluderà nel 2020.