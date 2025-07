Neffa annuncia l’uscita di Canerandagio Parte 2

Milano, 23 lug. (askanews) – A pochi mesi dall’uscita di Canerandagio Parte 1, l’album che ancora una volta ha messo in luce lo stile inconfondibile di Neffa e la sua maestria nel rap, l’artista annuncia oggi Canerandagio Parte 2, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 29 agosto per Numero Uno (Sony Music) e da oggi in preorder.

La seconda parte del disco è anticipata dal brano Santosubito/Rubik, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Canerandagio Parte 2 segna un’evoluzione naturale rispetto alla prima: sonorità più moderne e definite, una scrittura meno improvvisata e più strutturata, dove le parole seguono incastri e metriche studiate. Un nuovo equilibrio tra passato e presente.

Neffa presenterà dal vivo il nuovo album in occasione di Universo Neffa, prodotto da Vivo Concerti il 5 novembre all’Unipol Forum di Milano. Sarà una serata unica e imperdibile per celebrare il suo percorso musicale, in cu l’artista che ha plasmato l’hip hop e il soul italiano ripercorrerà i momenti più salienti della sua carriera.

I biglietti per Universo Neffa sono disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.