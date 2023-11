Nefro-Cardiologia, confronto tra esperti di Kidney con Petrone Group

La farmacia dei servizi, la Nefro-Cardiologia: cuore in salute dai bambini agli adulti.

Domani, sabato 18 novembre 2023, ore 9 presso la sede Petrone Group-Bagnoli (Viale della Liberazione, n° 111) confronto tra esperti.

“La farmacia dei servizi, la Nefro-Cardiologia: cuore in salute dai bambini agli adulti”. È il titolo del convegno organizzato da Kidney S.r.l., in collaborazione con Petrone Group promotrice della farmacia dei servizi che consente di offrire prestazioni direttamente ai pazienti, al fine di soddisfare le loro esigenze quotidiane di salute e prevenzione.

Durante il convegno, che sarà aperto dal saluto del dottor Giovanni Capuano (amministratore centri Kidney) e del cavaliere Carmine Petrone (Presidente e Fondatore gruppo Petrone), saranno affrontate le interconnessioni tra le discipline della Nefrologia e della Cardiologia, grazie alla partnership con il Centro di Diagnostica Cardioangiologica Cuomo-Zarra. Questa collaborazione ha dato vita al Centro Cardiologico Kidney Cardio, rappresentando un passo significativo nella fornitura di cure complete e integrate ai pazienti, attraverso l’espansione della struttura e l’acquisizione di nuove e altrettanto qualificate figure, tra cui cardiologi come il Direttore Sanitario, specialista in Cardiologia e Medicina dello Sport, Antonio M.F. Zarra e Fernando Coltorti, specialista in Cardiologia ed Aritmologia. Questi, insieme agli altri relatori affronteranno temi di rilevanza clinica e scientifica di primaria importanza, offrendo l’opportunità per una discussione approfondita e la promozione delle migliori pratiche mediche.

Quest’evento costituirà un’importante occasione per i professionisti del settore, permettendo loro di condividere con i medici di base conoscenze e aggiornamenti tecnico-scientifici, sia per quanto riguarda il settore adulti, e in modo unico anche nell’ambito pediatrico. La presenza di due esperti relatori pediatri come Marina Verrengia e Giuseppe Pacileo, renderà il convegno particolarmente interessante, attraverso un approccio integrato che amplierà la comprensione delle problematiche legate alla salute cardiaca e renale nei pazienti di ogni età.

“La farmacia è percepita oggi tra le attività più vicine ai cittadini. Intendiamo implementare questo nostro ruolo di presidio e di servizio territoriale per garantire massima attenzione alle comunità. Un plauso in tal senso va dato al lavoro che sta facendo Federfarma Napoli con il presidente Riccardo Iorio con i servizi offerti come gli screening per la cittadinanza”, ha spiegato Massimo Petrone, vicepresidente Petrone Group.

A rendere ulteriormente interessante il confronto la relazione di Vincenzo Piscicelli, direttore delle Farmacie Internazionali (Petrone Group): “Le nostre strutture sono molto presenti sul territorio e le emergenze affrontate nel periodo del Covid hanno consentito alla farmacia di avere sempre più un ruolo nel primo soccorso. Oggi abbiamo deciso di rendere ancora di più le nostre farmacie un riferimento aumentando le attività per i cittadini e nello specifico abbiamo iniziato a lavorare con servizi importanti come l’holter pressorio e cardiaco in spazi dedicati, visite nefrologiche e, su richiesta, varie ecografie. La nostra intenzione è quella di essere ulteriormente vicini alla popolazione, implementando sempre di più le attività”. Sono previsti inoltre gli interventi degli esperti Roberta Rossano, Raffaele Genualdo e Matteo Laringe (Presidente COMEGEN).