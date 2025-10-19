Negare l’evidenza non depone bene, men che meno se lo si fa per pregiudizio

È dall’inizio del mese che il funzionamento della “Macchina Italia” sta ricevendo attestazioni di consenso per il suo buon funzionamento e non solo dall’ interno della UE. Le stesse vanno a corroborare le comprensibili soddisfazioni degli artefici per i risultati che il Paese sta ottenendo, soprattutto nello scacchiere economico internazionale. Non saranno il massimo di quanto si potrebbe ottenere, è giusto precisarlo, ma in un momento di affanno come quello attuale per il mondo intero, non rappresentano poco. Tanto più l’enunciato si conferma, se si osservano con un minimo di attenzione distaccata le varie disfunzioni che si stanno succedendo in Francia. Ritornando con l’attenzione entro i confini nazionali, si avverte una leggera aria di ritorno alla normalità, di ripresa di fiducia per le sorti del Paese da parte di aziende e famiglie. A questo punto della narrazione, è necessario precisare quale sia la fonte di queste notizie, oltre quanto ciascuno può notare di persona. Ebbene, primo fra tutti l’Fmi, il Fondo Monetario Internazionale, ha informato pochi giorni fa che l’Italia, vagliata dai suoi analisti, ha mostrato come stia riuscendo a contenere il debito pubblico, con soddisfazione anche della UE che in più occasioni aveva richiesto tale manovra. Come questo sono numerosi gli altri dati che indicano. che una certa variazione dell’ economia italiana, sta dando risultati apprezzabili. Anche le agenzie di rating, oltre a confermare i segnali positivi dell’andamento dell’ economia, aggiungono che l’ output, ovvero le tendenze prossime venture, hanno i numeri per rinforzare il Sistema Paese. Tra quanto appena scritto, stride il comportamento delle forze politiche, principalmente quello di quante di esse stanno all’ opposizione. È noto che l’ affidabilità di un paese è tanto più alta quanto piu stabile e produttiva é l’attività di Governo. Invece le due “prime donne” della compagnia teatrale “Il Parlamento” non perdono occasione per scontrarsi quasi alla maniera delle “atlete” o sedicenti tali che salgono sui ring di Wrestling, dando vita così a uno spettacolo non edificante. È pur vero che non è tutto oro quello che luccica, ma strategia e diplomazia invitano a evitare episodi di disaccordo che potrebbero essere strumentalizzati in varie sedi, non certo a fin di bene, come migliorare l” efficienza del Sistema Paese. Sembrano fatti insignificanti, eppure, per esperienza diretta, la maggior parte dei cittadini sarebbe tentata di confermare il contrario. C’è un espressione contadina che ben riassume il tipo di riserbo che si dovrebbe tenere in considerazione in tali situazioni: ” i fatti della pentola li conosce il cucchiaio (che viene fatto girare al suo interno).

P.S: davanti a ‘conoscere’, è inseribile, a discrezione, ‘deve’.