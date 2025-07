Negoziare non equivale a raggiungere un accordo che onori ugualmente le parti

Ciò che accade di questi tempi a chi si trova a fare affari con gli USA di Trump, vale a dire il resto del mondo, certamente finirà per intralciare il regolare funzionamento delle manovre economico finanziarie che i vari governi stavano già testando per far fronte alle numerose discrasie che continuano a crescere nei bilanci di ciascun paese a causa delle guerre. All’ epoca le stesse erano state predisposte con varie forzature per far fronte ai forti disagi giá presenti ovunque in quasi tutto il tessuto sociale fin dalla comparsa della pandemia. Essa si presentò in Occidente dopo aver infettato quasi tutta la parte orientale della Terra. Concentrando l’attenzione sul problema dei dazi che Trump ha predisposto con un motu proprio che non stà né in cielo nè in terra, come d’altronde buona parte delle sue decisioni, si riesce a trarre un segnale ben preciso. Andando indietro fino all’inizio dell’ anno, quando Trump-Tex Willer prese possesso del ranch Casa Bianca, questi si affrettò a comunicare alla Nazione e al mondo intero che avrebbe voltato pagina (a modo suo ) e agli interlocutori stranieri fece giungere un messaggio di impatto forte e diretto. Lo stesso ricorda la frase pronunciata come premessa dal Marchese del Grillo ai suoi servitori per spiegare il suo atteggiamento altezzoso. Si rivolge così loro dicendo che lui era il Marchese del Grillo e loro semplicemente… nessuno. Nel caso della condotta del Biondo d’oltremare, non si ravvisa ancora la fattispecie del patto leonino ma qualcosa che lo ricorda da vicino è innegabile che sia della partita e supporti le spavalderia del Rodomonte a stelle e a strisce. È senza dubbio l’anima di quel gioco di per sè pericoloso. Gli interlocutori di quel Daziatore scortese, al momento destinatari di quelle misure a doppia cifra, senza senso e formulate intuitu personae, devono trattare con lui tenendo il cappello in mano, a mò di mendicanti, senza nemmeno essersi potuti rendere conto della ratio di quella che può essere definita a pieno titolo una punizione arbitraria e gratuita. Senza provare più di tanto a fare gli avvocati del diavolo, forse può servire da ombrellone

una forma di autoconvincimento che il caldo stia giocando un ruolo di primo piano nella vicenda.

Per buona sorte anche il Solleone, come sempre del resto, farà la sua toccata e fuga, quindi dopo tutti a testa bassa per arginare le esuberanze di quel Nerone in trasferta oltreoceano. Tanto vagheggiarlo non costa niente.