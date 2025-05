Negoziazione: arte umana per eccellenza tra ascolto, relazione e conflitto

di Michelangelo Raccio*



La negoziazione non è un’abilità settoriale né una tecnica esclusiva appannaggio dei professionisti della diplomazia, del commercio internazionale o della mediazione legale. Al contrario, essa rappresenta un comportamento strutturale dell’umano, una modalità di interazione e di regolazione delle relazioni che attraversa ogni ambito dell’agire quotidiano; si va dalla distribuzione dei ruoli in una famiglia alla costruzione di un consenso in ambito professionale, fino alle scelte personali più intime.

L’essere umano è costantemente immerso in dinamiche negoziali, esplicite o implicite: in questa prospettiva, la negoziazione può essere letta come un processo antropologico e sociologico universale che si sviluppa nel tempo, dall’infanzia, con i primi tentativi di mediazione tra desiderio e realtà, fino alla maturità, dove essa si consolida come forma di gestione della complessità.

Negoziare, in fondo, significa co-abitare un mondo condiviso, affrontare divergenze senza ricorrere alla forza, cercare soluzioni nel rispetto delle differenze. Uno dei pilastri per muoversi con efficacia nelle acque limacciose della negoziazione risiede nella capacità di innalzare il livello della qualità dell’ascolto. È qui, infatti, che occorre operare una distinzione essenziale: quella tra sentire e ascoltare. Il primo è un atto biologico, fisiologicamente determinato, che avviene anche in assenza di intenzionalità; il secondo, invece, è un gesto volontario che implica coinvolgimento cognitivo, affettivo, emotivo e sensoriale.

Ascoltare non è un’operazione neutra, ma un atto relazionale, etico, intenzionale. Nel contesto negoziale, poi, ascoltare significa anche sospendere il giudizio, accogliere l’altro nella sua alterità e decentrarsi rispetto alle proprie precomprensioni, ai propri pregiudizi.

In questo senso, la negoziazione si configura come una forma di ozio secondo l’accezione stoica del termine: non mera inattività ma tempo liberato per la riflessione, lo studio e la cura della relazione. Negoziare, dunque, non è solo gestire un disaccordo, ma abitare la complessità dell’altro, senza annullarlo né imporsi su di lui. In questo senso, dunque, la negoziazione si sviluppa all’interno di una relazione bidirezionale regolata da una tensione permanente tra conflitto e cooperazione. Come dimostrato dalla teoria dei giochi, e in particolare dai contributi di John Nash, le dinamiche interattive tra soggetti razionali sono precipuamente caratterizzate da una tensione dialettica tra il perseguimento del proprio interesse e la necessità di trovare soluzioni reciprocamente vantaggiose. Il cosiddetto equilibrio di Nash rappresenta un punto in cui nessun attore ha interesse a modificare unilateralmente la propria strategia, a condizione che gli altri mantengano le proprie; questo implica che ogni esito negoziale stabile nasce da una forma di equilibrio dinamico in cui conflitto e cooperazione coesistono, si sfidano, si compensano.

In altri termini, la negoziazione non deve essere una ricerca della vittoria, ma una costruzione di accordi sostenibili, capaci di riconoscere le differenze senza annullarle. Essa richiede la volontà di uscire da una logica di somma zero, in cui il guadagno di uno è la perdita dell’altro, per approdare a un modello in cui la cooperazione non è un’opzione morale, ma una condizione di efficacia strategica.

Una negoziazione autenticamente efficace, però, non può limitarsi a procedure formali o a strategie argomentative. Essa richiede anche una profonda alfabetizzazione emotiva e relazionale, fondata su quelle che oggi vengono identificate come soft skills. In particolare, due competenze si rivelano essenziali:

•⁠ ⁠La stabilità emotiva, intesa come capacità di regolare le proprie emozioni in situazioni di pressione o conflitto. Una negoziazione può facilmente degenerare in scontro se le emozioni vengono rimosse o, peggio, agite in modo impulsivo. La capacità di riconoscere, nominare e gestire le emozioni è un prerequisito per la gestione costruttiva delle divergenze.

•⁠ La competenza comunicativa, che va ben oltre l’eloquenza verbale: essa include l’ascolto attivo, la consapevolezza del linguaggio del corpo, la padronanza delle dinamiche conversazionali, l’assertività nel porre limiti e nel proporre alternative. Comunicare, in ambito negoziale, è un’arte che integra intelligenza sociale, empatia e visione strategica.

Questi aspetti sono esaltati dal rapporto che ogni attore del processo negoziale intrattiene con sé stesso. Infatti, prima ancora di interagire con l’altro, è necessario negoziare con la propria interiorità e chiarire le proprie intenzioni, esplorare i propri bisogni, riconoscere le proprie rigidità. La capacità di autoascolto costituisce il fondamento del dialogo autentico: chi non si conosce, chi non ha compreso le proprie motivazioni profonde, tenderà a proiettare sull’altro le proprie insicurezze, trasformando la negoziazione in uno scontro di identità. Il dialogo interiore è, in questa prospettiva, una pratica pre-normativa della negoziazione: essa permette di accedere a un livello di consapevolezza che rende possibile l’apertura, la flessibilità e la ricerca non di un compromesso qualunque, ma di un incontro trasformativo.

In definitiva, negoziare è una pratica complessa, multidimensionale e profondamente umana in quanto implica ascolto, presenza, riflessività, capacità di tenere insieme tensioni opposte, come il bisogno di affermazione e la volontà di cooperazione. Al di là delle sue applicazioni strategiche, la negoziazione è, nel suo nucleo più profondo, un’etica della relazione: una competenza che consente all’essere umano di abitare il conflitto non come minaccia, ma come occasione di crescita reciproca.



* Docente di Management ed Economia dell’ambiente presso l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”