Negrita: “Buona Fortuna”, un singolo di “resistenza poetica” nel giorno della Liberazione

“Non è ancora passato un mese dall’uscita di ‘Canzoni per Anni Spietati’, ma siamo qui oggi a ringraziarvi tutti: pubblico, stampa, radio, televisioni e web. L’accoglienza riservata al nostro ultimo lavoro è stata sorprendente, forse anche al di là delle nostre aspettative. Qualcuno lo ha definito un atto di resistenza poetica, e questa definizione ci è piaciuta da subito: ci sta bene addosso e riassumendo in tre parole tutto quanto. Abbiamo scelto questo 25 Aprile, giorno della Liberazione dai nazifascisti e quindi anniversario di libertà, come dati simbolica per far uscire un altro tassello di questo disco fuori moda e controcorrente, ma estremamente sincero. È questa la lettera che i Negrita allegano all’uscita di ‘Buona Fortuna’ il loro nuovo singolo. Tornati lo scorso 28 marzo con “Canzoni per Anni Spietati” (Usm/Universal), il disco ha debuttato nella Top 10 della classifica FIMI generale, posizionandosi al nono posto, e ha raggiunto il terzo posto nella classifica dei supporti fisici (CD, vinili e cassette), a conferma dell’affetto e della partecipazione che coinvolge questo nuovo capitolo dei Negrita. L’uscita oggi di ‘Buona Fortuna’ non è casuale: “in un’epoca dominata da contraddizioni e disillusione”, i Negrita rivendicano “il valore della libertà, personale e collettiva, e dedicano questa canzone a tutti quelli che oggi faticano a riconoscersi nel presente”. Il brano nasce da un’idea risalente al 1999, recuperata dagli archivi della band e completamente trasformata nella struttura e nell’energia, fino a trovare la sua forma definitiva all’interno del nuovo album.