Nei cluster crescita economica e pace sociale

In Europa, particolarmente nelle regioni del Centro e Nord-Italia, si è attribuita ai cluster (distretti industriali, in italiano) di piccole e medie imprese la virtù di coniugare crescita economica e pace sociale, con ricadute positive sulla felicità personale.

Il distretto ha origine dalla vocazione imprenditoriale espressa dal suo territorio che esercita un fascino sottile nella comunità dei soggetti coinvolti. Le prestazioni lusinghiere ottenute dall’esercizio della vocazione generano dipendenza. Imboccato il sentiero tracciato dalla vocazione, si continua a percorrerlo per raggiungere la cima di una collina finché non c’è più spazio per salire. Idee e progetti eversivi rispetto alla vocazione sono caricati di connotazioni negative. La virtù della vocazione muta nel vizio del convincimento radicato e diffuso che non sia auspicabile o possibile muoversi in un’altra direzione. Una cultura diversa da quella espressa dalla vocazione originaria è contrastata in quanto eversiva. I vizi sono come i veleni che entrano nella composizione dei rimedi. Tutto sta nelle dosi e nei tempi di somministrazione. Se eccessive le dosi stroncano il paziente; se propinate troppo a lungo, con inesorabile continuità lo predispongono, per assuefazione, a un declino pur lento ma irreversibile. La crescita economica si arresta e aumenta il disagio sociale anticamera dell’infelicità.

piero.formica@gmail.com