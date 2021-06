Nel 2020 spesa farmaceutica netta in calo del 2%

ROMA (ITALPRESS) – Sul sito www.federfarma.it, nella sezione spesa farmaceutica, sono disponibili i dati di spesa relativi al 2020. La spesa farmaceutica netta SSN ha fatto registrare nel 2020 un calo del -2% rispetto al 2019, determinato da una diminuzione del -4,6% del numero delle ricette SSN, parzialmente compensato da un incremento del valore medio della ricetta (netto +2,7%; lordo +2%), conseguente a un incremento del prezzo medio dei farmaci erogati in regime convenzionale (+0,7%). Nel 2020 le ricette sono state oltre 544 milioni, pari in media a 9,14 ricette per ciascun cittadino. Le confezioni di medicinali erogate a carico del SSN sono state un miliardo e 35 milioni (-5,6% rispetto al 2019). Ogni cittadino italiano ha ritirato in farmacia in media 17,4 confezioni di medicinali a carico del SSN, di prezzo medio pari a 9,26 euro. Sempre sul sito Federfarma, è disponibile l’opuscolo “La farmacia italiana 2020-2021”, pubblicazione con i dati aggiornati sul mondo della farmacia.

