Nel 2022 Alfa Romeo registra la migliore crescita tra i brand premium

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo registra un 2022 straordinario sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi, con un trend in crescita su tutti i principali indicatori. A partire dalle vendite: l’ultimo trimestre dell’anno si chiude con l’1,4% di quota di mercato, la migliore degli ultimi 3 anni, consentendo ad Alfa Romeo di essere il brand premium che cresce di più anno su anno, con oltre 3.000 immatricolazioni in più ossia il +27% rispetto al 2021. Risultati ancora più significativi se inseriti in un mercato sempre più competitivo e in un settore che ha visto una complessiva contrazione. Forte di questi traguardi, Alfa Romeo è pronto ad affrontare il 2023 con l’intera gamma di Tonale accanto a quella delle Nuove Giulia e Stelvio. Non solo. Dalla sua parte anche standard qualitativi elevatissimi, sia come prodotto sia come esperienza d’acquisto premium, inclusi i servizi post-vendita.

“Le ottime performance commerciali del 2022 consolidano il percorso di metamorfosi di Alfa Romeo. Un percorso fatto da Tonale, primo C-SUV elettrificato del brand, ma anche da un consistente incremento di volumi, tutto questo unito ad un elevato livello di soddisfazione dei clienti e crescente profittabilità. E’ un risultato frutto di un grande lavoro di squadra, a ogni livello, e dal quale partiamo per un 2023 ancora più ambizioso e ricco di soddisfazioni” dichiara Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia.

