Nel 2025 aperte in Italia 500 mila nuove partite Iva





ROMA (ITALPRESS) – Secondo un’analisi del Centro studi di Unimpresa, nel 2025 sono state aperte in Italia poco più di 500 mila nuove partite Iva, un numero sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. La quota più ampia riguarda le persone fisiche, con oltre 342 mila aperture. Seguono le società di capitali e le società di persone. Le nuove aperture si concentrano soprattutto nei servizi: in testa attività professionali, scientifiche e tecniche, e commercio, che insieme valgono circa un terzo del totale. Seguono costruzioni, sanità e assistenza sociale, e alloggio e ristorazione. Le prime cinque aree arrivano a coprire quasi il 60% delle nuove partite Iva. La forma giuridica cambia a seconda dei comparti: nella sanità prevalgono gli autonomi, mentre dove serve più capitale – energia, rifiuti e immobiliare – crescono le società. Il regime forfettario resta la porta d’ingresso principale. Nel quadriennio quasi una nuova partita Iva su due ha scelto il regime agevolato e tra le persone fisiche la quota supera i due terzi. Lo scorso anno per la prima volta, oltre il 70% delle nuove partite Iva individuali è entrato direttamente nel forfettario.

