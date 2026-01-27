Nel 2025 immatricolazioni di auto nuove nell’Ue +1,8%, balzano le ibride

Roma, 27 gen. (askanews) – Le vendite di auto nuove nel 2025 nella Unione europea sono cesciute dell’1,8% rispetto all’anno precedente, a 10.822.831 immatricolazioni. A dicembre rispetto allo stesso mese del 2024 l’incremento è stato del 5,8%, a 963.319 nuove immatricolazioni. Lo rileva l’Acea, l’associazione europea delle case automobilistiche. Guardando all’Unione europea+Efta+Uk, a dicembre l’incremento è stato del 7,6% mentre sull’intero 2025 le immatricolazioni sono cresciute del 2,4% a 13.271.270 autovetture.

“Tuttavia, i volumi complessivi rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia”, rileva Acea.

La quota di mercato delle auto elettriche a batteria ha raggiunto il 17,4%, con 1.880.370 nuove auto (+29,9%), in linea con le proiezioni per l’anno, in aumento rispetto al livello di riferimento del 13,6% dell’anno precedente, “ma comunque un livello che lascia spazio alla crescita per mantenere il passo con la transizione”. I veicoli ibridi-elettrici sono la scelta di alimentazione più popolare tra gli acquirenti, con gli ibridi plug-in che consolidano la loro posizione nel mercato.

Le immatricolazioni di auto ibride elettriche hanno conquistato il 34,5% del mercato, rimanendo la scelta preferita dai consumatori nell’Ue. Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 35,5%, rispetto al 45,2% del 2024.

I quattro mercati più grandi dell’Ue, che insieme rappresentano il 62% delle immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato una crescita: Germania (+43,2%), Paesi Bassi (+18,1%), Belgio (+12,6%) e Francia (+12,5%).

I dati da gennaio a dicembre 2025 hanno anche mostrato che le nuove immatricolazioni di auto ibride elettriche nell’Ue sono aumentate a 3.733.325 unità (+13,7%), trainate dalla crescita nei quattro mercati più grandi: Spagna (+23,1%), Francia (+21,6%), Germania (+8%) e Italia (+7,9%). I modelli ibridi elettrici rappresentano il 34,5% del mercato totale dell’Ue.

Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in continuano a crescere, raggiungendo 1.015.887 unità nel 2025 (+33,4%). Questo risultato è stato trainato dall’aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+111,7%), Italia (+86,6%) e Germania (+62,3%). Pertanto, le auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora il 9,4% delle immatricolazioni di auto nell’Ue, in aumento rispetto al 7,2% dell’anno scorso.