Nel 2025 mercato auto in Ue in crescita dell’1,8%, elettriche e ibride trainano il settore

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025, le immatricolazioni di nuove auto nell’Unione Europea sono aumentate dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, i volumi complessivi rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. Lo rende noto l’ACEA, l’associazione europea dei produttori di automobili. “La quota di mercato delle auto elettriche a batteria ha raggiunto il 17,4%, in linea con le proiezioni per l’anno – sottolinea l’ACEA -, ma comunque un livello che lascia spazio alla crescita per restare in linea con la transizione. I veicoli ibridi elettrici sono la tipologia di alimentazione più popolare tra gli acquirenti, con i modelli ibridi plug-in che consolidano la loro posizione sul mercato”. Nel 2025 sono state immatricolate 1.880.370 nuove auto elettriche a batteria. I dati da gennaio a dicembre 2025 hanno mostrato anche un aumento delle immatricolazioni di nuove auto ibride elettriche nell’UE, che hanno raggiunto le 3.733.325 unità, trainate dalla crescita nei quattro mercati più grandi: Spagna (+23,1%), Francia (+21,6%), Germania (+8%) e Italia (+7,9%). I modelli ibridi elettrici rappresentano il 34,5% del mercato totale dell’UE.

Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in continuano a crescere, raggiungendo le 1.015.887 unità nello stesso periodo. Ciò è stato trainato dall’aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+111,7%), Italia (+86,6%) e Germania (+62,3%). Pertanto, le auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora il 9,4% delle immatricolazioni di auto nell’UE, in aumento rispetto al 7,2% dello scorso anno. Nel 2025 le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 18,7%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato la flessione più significativa, -32%, seguita da Germania (-21,6%), Italia (-18,2%) e Spagna (-16%). Con 2.880.298 nuove auto immatricolate nel 2025, la quota di mercato dei veicoli a benzina è scesa al 26,6% dal 33,3% dell’anno precedente. Il mercato delle auto diesel ha continuato a calare, con una flessione delle immatricolazioni del 24,2%, che si traduce in una quota dell’8,9% nel 2025. Inoltre, la variazione su base annua di dicembre 2025 ha mostrato un calo del 19,2% per la benzina e del 22,4% per il diesel.

